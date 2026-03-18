Mañana Acaba Registro a Beca Rita Primaria 2026: Horario y Dirección de Módulos para Pedir Apoyo

Atención, papás. Este jueves 19 de marzo de 2026 concluye el registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, por lo que si aún no has hecho el proceso, ésta es la última llamada. De hecho, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) habilitó unos módulos donde puedes solicitar este apoyo económico, y en N+ te detallamos cómo puedes saber su ubicación y horario.

Hay que recordar que el proceso de inscripción para estudiantes de 1° a 6° grado de primaria, que estudian en escuelas públicas, abrió el pasado 4 de marzo. Fecha desde que está abierta la plataforma www.becaritacetina.gob.mx.

Dado que la cuenta Llave MX es uno de los requisitos clave para solicitar este apoyo que entrega 2 mil 500 pesos de apoyo para útiles escolares, ya te explicamos cómo puedes actualizarla.

A diferencia de la Beca Benito Juárez, se trata de un pago único que se entrega a estudiantes de primaria y aquí te adelantamos la fecha del primer depósito.

Video: Anuncian Asamblea En Línea Previa al Registro de la Beca Rita Cetina en Jalisco

¿Hasta cuándo se pueden registrar alumnos a la Beca Rita Cetina de Primaria en 2026?

Como ya te dimos a conocer, será hasta este jueves 19 de marzo cuando se reciban registros de estudiantes de primaria a la Beca Rita Cetina que entrega 2,500 pesos anuales de apoyo para útiles escolares en 2026.

Es muy importante que tras concluir el registro te mantengas atento a la comunicación de la escuela, así como los canales de WhatsApp y página web de la Coordinación Nacional de Becas, dado que será a través de ese medio donde se dé a conocer la fecha de entrega de las tarjetas.

¿Dónde están los módulos de Registro a la Beca Rita Cetina Primaria? Dirección

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, dio a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se han instalado 2 mil módulos del Bienestar para solicitar el apoyo.

Allí se atenderá a papás y tutores que por alguna razón no han realizado el registro de alumnos de primaria a esta beca universal del Gobierno de México. Para ubicar el más cercano a ti, sólo debes seguir los siguientes pasos.

Entra a la plataforma: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/

Selecciona el estado donde vives

Selecciona el municipio donde vives

Da clic en "Buscar"

Navega en el mapa y da clic en los iconos de las oficinas para conocer su ubicación

Por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, el módulo se ubica en la siguiente dirección:

Metro Chabacano de la Línea 9 del Metro CDMX, ubicado sobre San Antonio Abad, de la colonia Obrera en Ciudad de México. El horario de atención es de 09:00 a 18:00 horas.

Historia Relacionada: Registro Pensión Bienestar 30 a 64 Años: Requisitos para Hombres y Mujeres al Apoyo de $3,300

¿Cuál es el horario de atención de los Módulos Bienestar para registro a la Beca Rita Cetina?

El horario de atención de los módulos viene especificado en la información desplegada por cada uno de los centros de atención a derechohabientes.

Aunque como norma general para cada uno de los centros de atención habilitados en la Ciudad de México, el horario especificado es de 09:00 a 18:00 horas.

Video: Madrugan Adolescentes y Padres de Familia por Beca Benito Juárez en Guadalupe Nuevo León

¿Cuánto recibe una familia registrada a la Beca Rita Cetina Primaria?

Ahora bien, dado que hay familias con más de un estudiante cursando la primaria en una escuela pública de educación básica, a continuación de explicamos cómo quedan los montos a partir de marzo 2026 para familias de nuevo ingreso.

Tal como se detalló, cada niño inscrito recibirá un apoyo de 2,500 pesos anuales, por lo que las familias con más de un integrante recibirán los siguientes depósitos en su Tarjeta del Bienestar:

1 estudiante de primaria = 2,500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria = 5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria = 7,500 pesos anuales

Historias Recomendadas