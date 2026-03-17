Inicio Nacional Registro Apoyo Bienestar de 0 a 29 Años: ¿En Qué Estados Hay Inscripción a la Pensión de $3,300?

Registro Apoyo Bienestar de 0 a 29 Años: ¿En Qué Estados Hay Inscripción a la Pensión de $3,300?

|

N+ | Selene Alonzo Romero

-

La Secretaría del Bienestar dio a conocer cuándo abre el nuevo periodo de registro al apoyo económico bimestral, conoce todos los detalles

Registro Pensión 0 a 29 años, Dónde Hay

¿Dónde hay registro a la Pensión de 20 a 29 Años? Conoce todos los estados dónde habrá inscripción. Foto: X Ariadna Montiel Reyes.

COMPARTE:

Está por iniciar un nuevo periodo de registro al apoyo del Bienestar que entrega 3,300 pesos a personas de 0 a 29 años, anunció Ariadna Montiel Reyes, secretaría del Bienestar. Para que sepas si está disponible en tu ciudad, en N+ te adelantamos en qué estados hay inscripción a esta pensión del Gobierno de México y en qué fechas de 2026. 

El anuncio se dio durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando la titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las nuevas fechas de inscripción a la Pensión para Personas con Discapacidad

De hecho, también está abierto un nuevo periodo de inscripción para hombres y mujeres de 30 a 64 años, por lo que ya te dimos a conocer los requisitos para postular al apoyo de 3 mil 300 pesos, así como el calendario por inicial del apellido. 

Recuerda que debes reunir los documentos y presentarte a alguno de los módulos del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a sábado, cuya ubicación se puede consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar. 

Video: ¿Cómo Visualizan Millennials Llegar a la Vejez? Destacan Porque No Tendrán Pensión

¿En dónde hay registro al apoyo bienestar para personas de 0 a 29 años? Lista de estados 

Ahora bien, Ariadna Montiel Reyes detalló que en este nuevo periodo de registro a la Pensión para Personas con Discapacidad, se recibirá documentación de personas de 0 a 29 años de edad que habiten en los siguientes estados: 

Aguascalientes

  • Coahuila
  • Chihuahua
  • Durango 
  • Guanajuato 
  • Jalisco
  • Nuevo León 
  • Querétaro 

Mientras que en las siguientes entidades el registro aplica para personas de 0 a 64 años de edad, dado que han firmado el convenio de universidad con el Gobierno de México: 

  • Baja California 
  • Baja California Sur
  • Campeche 
  • Chiapas 
  • Colima 
  • Ciudad de México 
  • Guerrero 
  • Hidalgo 
  • Estado de México
  • Michoacán 
  • Morelos 
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla 
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco 
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán 
  • Zacatecas 

Historia Relacionada: Becas Atizapán: ¿Quiénes Pueden Pedir Nuevo Apoyo y Cuánto Paga Cada Uno en 2026?

¿Dónde se deposita el apoyo Bienestar de 3,300 pesos a personas de 0 a 29 años? 

Tal como ocurre con la pensión de adultos mayores, madres trabajadoras y para mujeres de 60 a 64 años, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México deposita el apoyo de 3 mil 300 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. 

Este documento es otorgado a los derechohabientes una vez que han completado el registro y se abre un periodo de entrega de tarjetas del Bienestar. Vale la pena recordar que se trata de un apoyo económico bimestral.

Video: ¿Cómo Registrarte para la Pensión del Bienestar?: Requisitos, Horarios y Fechas en CDMX

 

Historias Recomendadas

Pensión BienestarEconomía MéxicoSociedad
Inicio Nacional Registro apoyo bienestar 0 29 anos en que estados hay inscripcion pension 3300 pesos