Registro Apoyo Bienestar de 0 a 29 Años: ¿En Qué Estados Hay Inscripción a la Pensión de $3,300?
N+ | Selene Alonzo Romero
La Secretaría del Bienestar dio a conocer cuándo abre el nuevo periodo de registro al apoyo económico bimestral, conoce todos los detalles
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Está por iniciar un nuevo periodo de registro al apoyo del Bienestar que entrega 3,300 pesos a personas de 0 a 29 años, anunció Ariadna Montiel Reyes, secretaría del Bienestar. Para que sepas si está disponible en tu ciudad, en N+ te adelantamos en qué estados hay inscripción a esta pensión del Gobierno de México y en qué fechas de 2026.
El anuncio se dio durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando la titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las nuevas fechas de inscripción a la Pensión para Personas con Discapacidad.
De hecho, también está abierto un nuevo periodo de inscripción para hombres y mujeres de 30 a 64 años, por lo que ya te dimos a conocer los requisitos para postular al apoyo de 3 mil 300 pesos, así como el calendario por inicial del apellido.
Recuerda que debes reunir los documentos y presentarte a alguno de los módulos del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a sábado, cuya ubicación se puede consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar.
¿En dónde hay registro al apoyo bienestar para personas de 0 a 29 años? Lista de estados
Ahora bien, Ariadna Montiel Reyes detalló que en este nuevo periodo de registro a la Pensión para Personas con Discapacidad, se recibirá documentación de personas de 0 a 29 años de edad que habiten en los siguientes estados:
Aguascalientes
- Coahuila
- Chihuahua
- Durango
- Guanajuato
- Jalisco
- Nuevo León
- Querétaro
Mientras que en las siguientes entidades el registro aplica para personas de 0 a 64 años de edad, dado que han firmado el convenio de universidad con el Gobierno de México:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Ciudad de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Estado de México
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
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¿Dónde se deposita el apoyo Bienestar de 3,300 pesos a personas de 0 a 29 años?
Tal como ocurre con la pensión de adultos mayores, madres trabajadoras y para mujeres de 60 a 64 años, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México deposita el apoyo de 3 mil 300 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
Este documento es otorgado a los derechohabientes una vez que han completado el registro y se abre un periodo de entrega de tarjetas del Bienestar. Vale la pena recordar que se trata de un apoyo económico bimestral.
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