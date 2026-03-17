Registro Apoyo Bienestar de 0 a 29 Años: ¿En Qué Estados Hay Inscripción a la Pensión de $3,300?

Está por iniciar un nuevo periodo de registro al apoyo del Bienestar que entrega 3,300 pesos a personas de 0 a 29 años, anunció Ariadna Montiel Reyes, secretaría del Bienestar. Para que sepas si está disponible en tu ciudad, en N+ te adelantamos en qué estados hay inscripción a esta pensión del Gobierno de México y en qué fechas de 2026.

El anuncio se dio durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando la titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las nuevas fechas de inscripción a la Pensión para Personas con Discapacidad.

De hecho, también está abierto un nuevo periodo de inscripción para hombres y mujeres de 30 a 64 años, por lo que ya te dimos a conocer los requisitos para postular al apoyo de 3 mil 300 pesos, así como el calendario por inicial del apellido.

Recuerda que debes reunir los documentos y presentarte a alguno de los módulos del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a sábado, cuya ubicación se puede consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar.

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¿En dónde hay registro al apoyo bienestar para personas de 0 a 29 años? Lista de estados

Ahora bien, Ariadna Montiel Reyes detalló que en este nuevo periodo de registro a la Pensión para Personas con Discapacidad, se recibirá documentación de personas de 0 a 29 años de edad que habiten en los siguientes estados:

Aguascalientes

Coahuila

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

Querétaro

Mientras que en las siguientes entidades el registro aplica para personas de 0 a 64 años de edad, dado que han firmado el convenio de universidad con el Gobierno de México:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Guerrero

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

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¿Dónde se deposita el apoyo Bienestar de 3,300 pesos a personas de 0 a 29 años?

Tal como ocurre con la pensión de adultos mayores, madres trabajadoras y para mujeres de 60 a 64 años, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México deposita el apoyo de 3 mil 300 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este documento es otorgado a los derechohabientes una vez que han completado el registro y se abre un periodo de entrega de tarjetas del Bienestar. Vale la pena recordar que se trata de un apoyo económico bimestral.

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