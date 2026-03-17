Fecha Límite de Registro de Beca Rita Cetina de Primaria 2026 en Querétaro
Redacción: N+
Autoridades educativas en Querétaro llamaron a madres y padres a registrar a estudiantes de primaria en la Beca Rita Cetina antes de esta fecha.
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Autoridades educativas convocaron a madres, padres y tutores en el estado de Querétaro a registrar a estudiantes de nivel primaria en la Beca Rita Cetina, cuyo periodo de inscripción concluirá el próximo 19 de marzo.
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¿Cuándo inicio el registro?
El titular de la representación de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Mauricio Ruiz Olaes, informó que el registro inició el 2 de marzo, por lo que exhortó a completar el trámite antes de que venza el plazo.
¿Cuánto es el apoyo económico de la beca?
Se trata de un apoyo anual de 2 mil 500 pesos, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes, el cual se entrega de manera directa a madres, padres o tutores.
El coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Miguel Ángel Hernández Cisneros, explicó que el registro se realiza en línea, donde se deben ingresar datos del tutor y del estudiante, como CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y clave de la escuela.
Una vez concluido el proceso, los beneficiarios deberán presentar documentación oficial para recibir la tarjeta correspondiente y acceder al recurso económico. Autoridades reiteraron el llamado a realizar el registro en tiempo y forma para garantizar el acceso a este apoyo educativo.
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