Confirman 30 Casos de Sarampión en Querétaro; Alertan y Llaman a Vacunarse

Autoridades de salud confirmaron 30 casos de sarampión en el estado de Querétaro, durante la emisión del programa “Café con el gobernador”, encabezado por el mandatario estatal, Mauricio Kuri González.

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¿Por qué podría seguir propagándose el sarampión en el estado?

La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, explicó que esta enfermedad, que resurgió en México desde 2025, es altamente contagiosa y puede transmitirse incluso antes de la aparición de síntomas, lo que incrementa el riesgo de propagación.

Detalló que la mayoría de los casos se presenta en población joven y se concentra principalmente en el municipio de Querétaro, aunque también se han registrado contagios en Corregidora, Cadereyta y San Juan del Río.

Las autoridades señalaron que el padecimiento puede seguir propagándose si no se toman las medidas necesarias, por lo que reiteraron que la vacunación es la principal forma de prevención.

Finalmente, hicieron un llamado a la población para completar sus esquemas de vacunación, destacando que la protección depende del año de nacimiento y del cumplimiento oportuno de las dosis correspondientes.

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