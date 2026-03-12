Becas Atizapán: ¿Quiénes Pueden Pedir Nuevo Apoyo y Cuánto Paga Cada Uno en 2026?

Atención, papás. Está por abrir la convocatoria de Becas en Atizapán 2026 y para que tu hijo no se quede sin inscripción, en N+ te decimos quiénes pueden pedir los apoyos económicos y cuánto paga cada uno de estos.

La convocatoria a las Becas Atizapán 2025-2027 fue publicada por el Gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza en apoyo a estudiantes en condición de vulnerabilidad, para incentivar un desempeño académico sobresaliente.

De hecho, en una nota ya te compartimos cuándo es la fecha de registro, así como cada uno de los requisitos para que tu hijo goce de este beneficio económico. Aunque no es el único, en una nota previa te dimos a conocer cuál es el link y requisitos para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina que entrega 2 mil 500 pesos para útiles escolares.

Además, te explicamos cómo puedes crear una cuenta Llave MX, requisito indispensable para inscribir a los menores en los distintos apoyos sociales del Gobierno de México.

¿Quiénes pueden pedir las Becas Atizapán en 2026? Grados

Ahora bien, ahondando en la nueva Beca Atizapán, está dirigido a estudiantes residentes de este municipio que cursan desde Educación Básica (que estén inscritos en una escuela pública del municipio), hasta alumnos de Licenciatura matriculados en el Sistema de Educación Pública Federal o Estatal.

Además, se otorga y apoyo a estudiantes con alguna discapacidad que estén inscritos en alguno de los Centros de Atención Múltiple (CAM) del municipio.

Por lo que las Becas de Atizapán de Zaragoza se dividen en tres rubros, según el tipo de estudiante a apoyar:

Vulnerabilidad Económica: Se otorga a estudiantes residentes del municipio de Atizapán inscritos en escuelas de educación básica (preescolar, primaria o secundaria). en una escuela pública. Así como a estudiantes de Educación Media Superior (preparatoria o bachillerato) o Licenciatura, enfatizando el apoyo a la población de bajos recursos económicos. Excelencia Académica: se otorga a estudiantes residentes de Atizapán que estén inscritos en primaria, secundaria, preparatoria o licenciatura del Sistema de Educación Pública Federal o Estatal, y cuyo desempeño académico se distingue por tener un promedio mínimo de 9.7 en la escala de 0 a 10. Diferentes capacidades: se otorga a estudiantes que presenten de forma permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades diarias, y estén inscritas en un centro escolar o Centro de Atención Múltiple (CAM).

¿Cuánto dan las Becas Atizapán 2026?

Ahora bien, es importante resaltar que el apoyo económico consiste en una sola exhibición en efectivo a realizarse durante el ciclo escolar 2026.

El monto que se otorga depende totalmente del tipo de beca y nivel educativo del estudiante, por lo que a continuación se detallan los montos por acá una de éstas:

Vulnerabilidad Económica, Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria): 3 mil pesos

(preescolar, primaria y secundaria): 3 mil pesos Vulnerabilidad Económica, Educación Media Superior (prepa y bachillerato): 3 mil 400 pesos

Superior (prepa y bachillerato): 3 mil 400 pesos Vulnerabilidad Económica Superior (Licenciatura): 3 mil 600 pesos

(Licenciatura): 3 mil 600 pesos Excelencia Académica: 4 mil pesos

4 mil pesos Diferentes Capacidades: 3,600 pesos

Sin embargo es importante destacar que en familias de más de un integrante, sólo podrá participar un miembro por cada una. Además de que la solicitud se debe hacer única y exclusivamente por la página web: https://becas.atizapan.gob.mx/.

