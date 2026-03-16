Anuncian Pago de Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Cuándo Dan Apoyo de 2,500 Pesos para Útiles?

¡Buenas noticias! Ya se dio a conocer cuándo pagarán la Beca Rita Cetina de primaria 2026, para todas aquellas familias mexicanas que realizaron su registro este mes, y acá te decimos cuándo darán el apoyo de 2,500 pesos para comprar útiles y uniformes escolares.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León dio a conocer los avances del registro del apoyo para estudiantes de primaria, cuya fecha límite llega esta semana.

De igual forma, el funcionario y la mandataria de México anunciaron cuándo se entregarán las tarjetas del Bienestar a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina de primaria y cuándo se realizará el primer pago del apoyo de útiles y uniformes escolares.

¿Cuándo entregan tarjeta de la Beca Rita Cetina primaria 2026?

Claudia Sheinbaum explicó que la entrega de tarjetas del Banco Bienestar, en la que se depositará el apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares de los estudiantes de primarias públicas, comenzará a partir de mayo de 2026.

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Por lo tanto, los padres de familia que realizaron el registro a la Beca Rita Cetina primaria 2026 en marzo, deberán estar pendientes a la información que les proporcionen las autoridades de la escuela de su hijo para saber la fecha exacta en la que se realizará la distribución.

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina primaria 2026?

Una vez que todos los beneficiarios cuenten con su tarjeta del Bienestar se procederá a realizar el primer pago de la Beca Rita Cetina primaria 2026, ya que se tiene contemplado que los depósitos se realicen en los meses de julio y agosto.

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"La Beca Rita Cetina de útiles y uniformes para primaria, se van a entregar las tarjetas a partir de mayo, y entre julio y agosto estaremos haciendo el depósito para que previo a que se entre al nuevo ciclo escolar tengan sus recursos para comprar todo lo que necesiten las niñas y los niños", informó la presidenta.

De esta manera, en los meses de julio y agosto las familias mexicanas que realizaron su registro en marzo estarán recibiendo un apoyo de 2,500 pesos para comprar útiles y uniformes escolares por cada hijo que esté estudiando en primaria.

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