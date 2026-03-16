Fecha Límite de Registro de Beca Rita Cetina de Primaria 2026: ¿Hasta Cuándo se Puede?

El registro para la Beca Rita Cetina dirigida a estudiantes de primaria en escuelas públicas continúa abierto, pero cerrará en los próximos días, en N+ te compartimos cuándo es la fecha límite.

El Gobierno Federal anunció durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 16 de marzo de 2026, que el programa social avanza con miles de registros en todo el país y forma parte del nuevo sistema nacional de becas para apoyar a estudiantes de educación básica.

Video: Anuncian Asamblea En Línea Previa al Registro de la Beca Rita Cetina en Jalisco

Asimismo, informaron que más de 4 millones de madres, padres y tutores han participado en las Asambleas Informativas de la Beca Rita Cetina para conocer los detalles del apoyo.

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Estas asambleas se realizaron en planteles de educación básica con el apoyo de docentes y personal educativo para orientar a las familias sobre el proceso de registro.

¿Hasta cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

Las autoridades informaron que el registro en línea estará disponible hasta el 19 de marzo de 2026.

El programa contempla un apoyo económico anual de 2,500 pesos por estudiante de primaria, destinado a cubrir gastos escolares.

El recurso está pensado principalmente para ayudar con:

Compra de útiles escolares.

Adquisición de uniformes.

Otros gastos básicos relacionados con la educación.

Recuerda que en N+ te compartimos dónde hacer el registro para que tus hijos tengan el apoyo económico: Abre Registro a la Beca Rita Cetina para Primaria 2026: Link y Requisitos para Apoyo de $2,500.

El objetivo es reducir la carga económica para las familias con hijos inscritos en escuelas públicas. Además del registro en línea, el gobierno habilitó más de 2,000 módulos de atención en todo el país para apoyar a las familias que no pudieron completar el trámite digital.



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