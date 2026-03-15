Anuncio Esperado: Nuevo Registro para Beca Gertrudis Bocanegra: Fechas y Quiénes se Inscriben

Buenas noticias para los estudiantes de Michoacán. La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México (CNBB) anunció un nuevo periodo de registro para la Beca Gertrudis Bocanegra que entrega 1,900 pesos bimestrales, y en N+ te contamos todo sobre las fechas y quiénes se pueden inscribir.

Así lo dio a conocer Julio León, titular de la CNBB, quien además adelantó que aquellos estudiantes de Michoacán que ya recibieron su tarjeta del Bienestar tras haber hecho su registro, están próximos a recibir el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero en esta fecha.

Aunque no es el único apoyo para estudiantes vigente. De hecho, continúa abierto el registro a la Beca Rita Cetina primaria, para todos aquellas familias con alumnos cursando la educación básica.

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¿Cuándo habrá nuevo registro a la Beca Gertrudis Bocanegra?

De modo que si aún no te has inscrito, tienes una nueva oportunidad de hacer el registro en marzo. Las fechas exactas para el apoyo del Bienestar son del 23 al 27 de marzo, a través de la página https://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/.

De acuerdo con Julio León, titular de la CNBB, estas nuevas fechas se abrieron por instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

De modo que todos aquellos estudiantes de escuelas públicas de nivel superior que se inscriban recibirán el apoyo bimestral de 1,900 pesos.

¿Quiénes se pueden inscribir a la Beca Gertrudis Bocanegra?

Pon atención, porque no todos los estudiantes se pueden inscribir a esta beca, sólo los que cumplan con las siguientes condiciones.

Estudiantes inscritos en escuelas públicas de Michoacán que no forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro

Estudiantes de Educación Superior.

Estudiantes de hasta 29 años cumplidos

Requisitos para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán

A continuación se enlistan los requisitos que deben reunir los interesados en obtener este apoyo del Bienestar, toda vez que deberán cargarlos en la plataforma de la Beca Gertrudis Bocanegra, en las fechas antes mencionadas.

Estudiantes

CURP

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Comprobante de domicilio digitalizado

Si es menor de edad, datos del padre, madre o tutor

Padre, Madre o Tutor

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada (INE, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Pasaporte Vigente o Credencial del INAPAM).

¿Cuánto da la Beca Gertrudis Bocanegra y por cuánto tiempo?

Ahora bien, como ya te habíamos adelantado, la Beca Gertrudis Bocanegra es un apoyo de transporte que consiste en el depósito de 1,900 pesos de forma bimestral.

Los pagos se realizan durante 10 meses por cada ciclo escolar, sin contar julio y agosto por ser periodo vacacional.

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¡Te comparto 3️⃣ grandes noticias sobre la Beca #GertrudisBocanegra!



Seguiremos trabajando para que las y los estudiantes continúen sus estudios porque #EducarEsTransformar. pic.twitter.com/QtRu2Jd0iI — Julio León (@Julio_LeonT) March 15, 2026

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