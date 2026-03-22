Inicia Registro Pensión Bienestar 30-64 Años: ¿Qué Apellidos se Inscriben del 23 a 27 de Marzo?
Andrés Olmos N+
Checa qué apellidos hacen registro a la Pensión de discapacidad para Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años del 23 al 27 de marzo 2026 y los documentos que necesitan
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Este lunes inicia el registro a la Pensión de discapacidad para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad en gran parte de México, y si aún no sabes cuándo te toca inscribirte, acá te decimos qué apellidos se registran del 23 al 27 de marzo 2026, de acuerdo con el calendario por letra disponible para solicitar el apoyo de 3,300 pesos.
La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes fue la encargada de dar a conocer el calendario de registro de la Pensión del Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos y cómo saber dónde hacer tu inscripción en tu Módulo de Bienestar más cercano.
¿Qué letras hacen registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años del 23 al 27 de marzo 2026?
Todas las personas que quieran solicitar el apoyo de 30 a 64 años en este mes, deben tomar en cuenta que el trámite se hace acorde a un calendario por letra en orden alfabético, según la inicial del primer apellido de los aspirantes. A continuación, te mostramos las letras que van a poder registrarse por día a la Pensión Bienestar para personas con discapacidad esta semana:
- Lunes 23 de marzo 2026: Letras A, B ,C.
- Martes 24 de marzo 2026: Letras D, E, F, G, H.
- Miércoles 25 de marzo 2026: Letras I, J, K, L, M.
- Jueves 26 de marzo 2026: Letras N, Ñ, O, P, Q, R.
- Viernes 27 de marzo 2026: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Nota relacionada: Registro Pensión Bienestar 0-64 Años Inicia Mañana: ¿Dónde y Quién Pueden Pedir Apoyo de 3300?
¿Qué apellidos se inscriben a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años del 23 al 27 de marzo 2026?
Debido a que a cada letra le corresponde un día en específico de inscripción a la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años, acá te dejamos la lista de apellidos que se van a poder registrar al apoyo de 3,300 pesos bimestrales en la última semana completa de marzo:
Lunes 23 de marzo 2026
- Aguilar
- Álvarez
- Alvarado
- Ávila
- Acosta
- Antonio
- Ayala
- Aguirre
- Aguilera
- Arellano
- Armenta
- Arredondo
- Alonso
- Alarcón
- Alcántara
- Bautista
- Barrera
- Beltrán
- Bernal
- Benítez
- Bravo
- Becerra
- Barajas
- Barrios
- Balderas
- Blanco
- Bonilla
- Barragán
- Baez
- Becerril
- Baltazar
- Bustamante
- Barrientos
- Bello
- Briones
- Bustos
- Badillo
- Barraza
- Barcenas
- Bermúdez
- Banda
- Betancourt
- Barbosa
- Bojorquez
- Brito
- Burgos
- Cruz
- Castillo
- Chávez
- Castro
- Contreras
- Cortes
- Cervantes
- Carrillo
- Campos
- Camacho
- Cabrera
- Cardenas
- Calderón
- Corona
- Cano
- Cuevas
- Carmona
- Cisneros
- Cordova
Martes 24 de marzo 2026
- Díaz
- Domínguez
- Delgado
- Delgadillo
- De la rosa
- De la torre
- Dorantes
- Del río
- Estrada
- Espinoza
- Espinosa
- Esquivel
- Escalante
- Escobedo
- Elizalde
- Echeverría
- Florea
- Fonseca
- Figueroa
- Franco
- Fuentes
- Fernández
- Fierro
- García
- González
- Gómez
- Gutiérrez
- Guzmán
- Guerrero
- Gallegos
- Galván
- Garza
- Galindo
- Guevara
- Gallardo
- Guerra
- Guillén
- Granados
- Hernández
- Herrera
- Huerta
- Hurtado
- Hidalgo
- Hermosillo
- Hinojosa
- Hoyos
Miércoles 25 de marzo 2026
- Ibarra
- Islas
- Izquierdo
- Iglesias
- Iturbe
- Iturbide
- Iniestra
- Inclán
- Jiménez
- Juárez
- Jaramillo
- Jurado
- Kumul
- Kantun
- Kuyol
- Karam
- Kante
- Kennedy
- Kauil
- López
- Luna
- Lara
- Leon
- Lozano
- Leyva
- Lugo
- Leal
- Lira
- Limon
- Lázaro
- Lorenzo
- Linares
- Lemus
- Martínez
- Morales
- Mendoza
- Moreno
- Méndez
- Medina
- Márquez
- Mejía
- Maldonado
- Miranda
- Molina
- Meza
- Mora
- Macias
- Montes
- Marín
- Mata
- Montoya
- Murillo
- Montiel
- Mercado
- Monroy
- Mondragón
- Medrano
- Meléndez
- May
- Morán
- Montalvo
- Martín
- Montero
- Maya
- Madrigal
- Mena
- Merino
Jueves 26 de marzo 2026
- Navarro
- Navarrete
- Nava
- Nieto
- Noriega
- Nuno
- Núñez
- Negreta
- Naranjo
- Ñacul
- Ortíz
- Olivas
- Oliva
- Oliveros
- Olmos
- Oropeza
- Ortega
- Orozco
- Ocampo
- Ornelas
- Osuna
- Ontiveros
- Ordaz
- Ochoa
- Osorio
- Pérez
- Palacios
- Peña
- Ponce
- Palomino
- Padilla
- Parra
- Paredes
- Palma
- Paz
- Pineda
- Paez
- Pascual
- Pimentel
- Perea
- Pichardo
- Pedroza
- Pantoja
- Quezada
- Quintana
- Quintero
- Quijano
- Quiroga
- Quevedo
- Quiroz
- Quispe
- Rodríguez
- Ruiz
- Romero
- Rangel
- Robles
- Rosas
- Rubio
- Reyes
- Rivera
- Ramírez
- Rocha
- Ríos
- Rivas
- Rojas
- Ramos
- Rendón
- Rincón
- Reynoso
- Robledo
- Ruelas
- Roldán
- Razo
- Ronquillo
Viernes 27 de marzo 2026
- Sánchez
- Salazar
- Santiago
- Soto
- Silva
- Sandoval
- Solís
- Santos
- Salas
- Serrano
- Salinas
- Suárez
- Sosa
- Salgado
- Segura
- Saucedo
- Santana
- Solano
- Sierra
- Santillán
- Soriano
- Salvador
- Sotelo
- Torres
- Trejo
- Tapia
- Trujillo
- Téllez
- Tovar
- Toledo
- Trinidad
- Tolentino
- Tejeda
- Tenorio
- Tello
- Tinoco
- Tamayo
- Tirado
- Terán
- Uribe
- Urbina
- Ulloa
- Ugalde
- Urias
- Uicab
- Urbano
- Uscanga
- Urrutia
- Ucan
- Urea
- Uriarte
- Uriostegui
- Utrera
- Urzúa
- Uresti
- Vázquez
- Vargas
- Velázquez
- Vega
- Valdez
- Valencia
- Valenzuela
- Villegas
- Velasco
- Villanueva
- Vásquez
- Villa
- Vera
- Villarreal
- Villalobos
- Wong
- Walle
- Wilson
- Wiebe
- Wences
- Waldo
- Wall
- Williams
- Wolf
- Xool
- Xolo
- Xcotencatl
- Xicohtencatl
- Yépez
- Yam
- Yescas
- Yocupicio
- Yah
- Yebra
- Yerena
- Ybarra
- Yepiz
- Zúñiga
- Zamora
- Zavala
- Zárate
- Zapata
- Zepeda
- Zaragoza
- Zamudio
- Zambrano
- Zacarias
- Zazueta
- Zurita
- Zavaleta
- Zamarripa
- Zamorano
- Zermeño
- Zenteno
- Zetina
- Zarco
- Zendejas
Nota relacionada: ¿Mañana Abre Registro la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años? Fechas para Pedir Apoyo $3,100
Te recordamos que para hacer tu registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, las mujeres y hombres con discapacidad deben llevar a su módulo de inscripción los siguientes documentos en original y copia: acta de nacimiento; identificación oficial vigente; CURP certificada; comprobante de domicilio con máximo 6 meses de antigüedad y el certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
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