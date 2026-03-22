Inicia Registro Pensión Bienestar 30-64 Años: ¿Qué Apellidos se Inscriben del 23 a 27 de Marzo?

Este lunes inicia el registro a la Pensión de discapacidad para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad en gran parte de México, y si aún no sabes cuándo te toca inscribirte, acá te decimos qué apellidos se registran del 23 al 27 de marzo 2026, de acuerdo con el calendario por letra disponible para solicitar el apoyo de 3,300 pesos.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes fue la encargada de dar a conocer el calendario de registro de la Pensión del Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos y cómo saber dónde hacer tu inscripción en tu Módulo de Bienestar más cercano.

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¿Qué letras hacen registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años del 23 al 27 de marzo 2026?

Todas las personas que quieran solicitar el apoyo de 30 a 64 años en este mes, deben tomar en cuenta que el trámite se hace acorde a un calendario por letra en orden alfabético, según la inicial del primer apellido de los aspirantes. A continuación, te mostramos las letras que van a poder registrarse por día a la Pensión Bienestar para personas con discapacidad esta semana:

Lunes 23 de marzo 2026: Letras A, B ,C .

. Martes 24 de marzo 2026: Letras D, E, F, G, H .

. Miércoles 25 de marzo 2026: Letras I, J, K, L, M .

. Jueves 26 de marzo 2026: Letras N, Ñ, O, P, Q, R .

. Viernes 27 de marzo 2026: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

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¿Qué apellidos se inscriben a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años del 23 al 27 de marzo 2026?

Debido a que a cada letra le corresponde un día en específico de inscripción a la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años, acá te dejamos la lista de apellidos que se van a poder registrar al apoyo de 3,300 pesos bimestrales en la última semana completa de marzo:

Lunes 23 de marzo 2026

Aguilar

Álvarez

Alvarado

Ávila

Acosta

Antonio

Ayala

Aguirre

Aguilera

Arellano

Armenta

Arredondo

Alonso

Alarcón

Alcántara

Bautista

Barrera

Beltrán

Bernal

Benítez

Bravo

Becerra

Barajas

Barrios

Balderas

Blanco

Bonilla

Barragán

Baez

Becerril

Baltazar

Bustamante

Barrientos

Bello

Briones

Bustos

Badillo

Barraza

Barcenas

Bermúdez

Banda

Betancourt

Barbosa

Bojorquez

Brito

Burgos

Cruz

Castillo

Chávez

Castro

Contreras

Cortes

Cervantes

Carrillo

Campos

Camacho

Cabrera

Cardenas

Calderón

Corona

Cano

Cuevas

Carmona

Cisneros

Cordova

Martes 24 de marzo 2026

Díaz

Domínguez

Delgado

Delgadillo

De la rosa

De la torre

Dorantes

Del río

Estrada

Espinoza

Espinosa

Esquivel

Escalante

Escobedo

Elizalde

Echeverría

Florea

Fonseca

Figueroa

Franco

Fuentes

Fernández

Fierro

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Guerra

Guillén

Granados

Hernández

Herrera

Huerta

Hurtado

Hidalgo

Hermosillo

Hinojosa

Hoyos

Miércoles 25 de marzo 2026

Ibarra

Islas

Izquierdo

Iglesias

Iturbe

Iturbide

Iniestra

Inclán

Jiménez

Juárez

Jaramillo

Jurado

Kumul

Kantun

Kuyol

Karam

Kante

Kennedy

Kauil

López

Luna

Lara

Leon

Lozano

Leyva

Lugo

Leal

Lira

Limon

Lázaro

Lorenzo

Linares

Lemus

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya

Murillo

Montiel

Mercado

Monroy

Mondragón

Medrano

Meléndez

May

Morán

Montalvo

Martín

Montero

Maya

Madrigal

Mena

Merino

Jueves 26 de marzo 2026

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozco

Ocampo

Ornelas

Osuna

Ontiveros

Ordaz

Ochoa

Osorio

Pérez

Palacios

Peña

Ponce

Palomino

Padilla

Parra

Paredes

Palma

Paz

Pineda

Paez

Pascual

Pimentel

Perea

Pichardo

Pedroza

Pantoja

Quezada

Quintana

Quintero

Quijano

Quiroga

Quevedo

Quiroz

Quispe

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso

Robledo

Ruelas

Roldán

Razo

Ronquillo

Viernes 27 de marzo 2026

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano

Sierra

Santillán

Soriano

Salvador

Sotelo

Torres

Trejo

Tapia

Trujillo

Téllez

Tovar

Toledo

Trinidad

Tolentino

Tejeda

Tenorio

Tello

Tinoco

Tamayo

Tirado

Terán

Uribe

Urbina

Ulloa

Ugalde

Urias

Uicab

Urbano

Uscanga

Urrutia

Ucan

Urea

Uriarte

Uriostegui

Utrera

Urzúa

Uresti

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

Wong

Walle

Wilson

Wiebe

Wences

Waldo

Wall

Williams

Wolf

Xool

Xolo

Xcotencatl

Xicohtencatl

Yépez

Yam

Yescas

Yocupicio

Yah

Yebra

Yerena

Ybarra

Yepiz

Zúñiga

Zamora

Zavala

Zárate

Zapata

Zepeda

Zaragoza

Zamudio

Zambrano

Zacarias

Zazueta

Zurita

Zavaleta

Zamarripa

Zamorano

Zermeño

Zenteno

Zetina

Zarco

Zendejas

Nota relacionada: ¿Mañana Abre Registro la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años? Fechas para Pedir Apoyo $3,100

Te recordamos que para hacer tu registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, las mujeres y hombres con discapacidad deben llevar a su módulo de inscripción los siguientes documentos en original y copia: acta de nacimiento; identificación oficial vigente; CURP certificada; comprobante de domicilio con máximo 6 meses de antigüedad y el certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

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