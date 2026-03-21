Registro Pensión Bienestar 0-64 Años Inicia en Horas: ¿Dónde y Quién Pueden Pedir Apoyo de 3300?

La Secretaría de Bienestar dio a conocer que este lunes 23 de marzo inicia el registro de la Pensión Bienestar de 0 a 64 años, que consiste en un apoyo bimestral de $3,300 pesos. Ya que no se trata de un apoyo general, sino para un grupo poblacional, te explicamos quiénes pueden inscribirse y dónde están los módulos de Bienestar para realizar el proceso.

El pasado lunes, la titular de la dependencia federal, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que por algunos días de marzo 2026 se abrirá la inscripción al apoyo. Dicho proceso no se abre, a diferencia de otras pensiones, cada bimestre, sino lo hace una o dos veces al año, por lo que es importante que, si te interesa formar parte de los beneficiarios, cumplas con todos los requisitos.

Video: Descartan Supuesto Trámite Obligatorio para Pago de Pensión Jubilados Pensionados 2026 IMSS Puebla

¿Quiénes hacen registro de la Pensión Bienestar de 0 a 64 años?

La Coordinación de Programas para Bienestar dio a conocer que la Pensión Bienestar de 0 a 64 años abrirá un periodo de registro del próximo 23 al 29 de marzo en casi todo el país.

Como parte del programa de Pensión a Personas con Discapacidad, este apoyo (0 a 64 años) se brinda en 24 estados del país, mientras que en los ocho restantes el apoyo se reduce de 0 a 29 años. Las entidades donde se podrá hacer el registro son:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

En los estados restantes, solo hay excepción en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Las personas que quieran hacer su registro deben cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

Si la persona solicitante no puede acudir personalmente, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación.

Nota relacionada: Registro Abierto a Apoyo Para Mujeres 18 a 64 Años: Anuncian Cambios, Nuevos Requisitos y Fechas

¿Dónde están los módulos para poder hacer registro de Pensión Bienestar de 0 a 64 años?

El proceso de solicitud se llevará a cabo los Módulos de Bienestar, los cuales atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas; su ubicación podrá consultarse en gob.mx/bienestar.

La inscripción al apoyo seguirá la organización de la dispersión de los apoyos. Es decir, será en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido de las y los solicitantes. Este es el calendario de registro:

A, B, C: Lunes 23

D, E, F, G, H: Martes 24

I, J, K, L, M: Miércoles 25

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 26

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27

Todas las letras: Sábado 28 y domingo 29

Historias recomendadas:

¿Y la Primavera? Activan Hoy Doble Alerta por Frío en Estas 5 Alcaldías de CDMX

¿El Lunes Abre Registro Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años? Fechas para Pedir Apoyo $3,100



DMZ