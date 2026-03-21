¿Y la Primavera? Activan Hoy Doble Alerta por Frío en Estas 5 Alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido una doble alerta ante el pronóstico del impacto de bajas temperaturas en la Ciudad de México en las próximas horas. Son cinco alcaldías, hasta el momento, en las que se ha advertido por afectaciones del clima, pese al inicio de la primavera.

La autoridad capitalina dio a conocer parte de las previsiones del estado del tiempo para este domingo, por lo que compartió una serie de recomendaciones para evitar complicaciones de salud.

¿Dónde hay doble alerta por frío en CDMX?

Se activó Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo, en la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como heladas.

Además, se emitió Alerta Amarilla por previsión de entre 4 y 6 grados también para las primeras horas del domingo en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milapa Alta

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