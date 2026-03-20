Pronóstico del Tiempo SÁBADO 21 de Marzo de 2026: Seguirán las Lluvias y los Vientos Fuertes

Para este sábado 21 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

Se pronostican lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como viento de componente sur sobre estados del noreste de México.

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Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable en el noroeste y norte del país.

Además, continuará la onda de calor en Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur).

Video: Seguirán las Lluvias, el Viento y las Bajas Temperaturas en Gran Parte del País

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte).

De 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvia aisladas en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

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Con información de Conagua

ICM