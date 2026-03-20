¿Qué Clima Habrá en el Primer Fin de Semana de Primavera en CDMX y el Resto del País?

Este 20 de marzo ha ocurrido el equinoccio y ha entrado la primavera en el hemisferio norte. Pero el inicio de la estación no significa que el clima vaya a mejorar inmediatamente. Te contamos cómo será el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México y el resto del país durante el fin de semana.

Se anticipan chubascos con actividad eléctrica en algunos estados del centro, sur y sureste del país.

con actividad eléctrica en algunos estados del centro, sur y sureste del país. Se mantendrá una onda de calor en el norte del país por un movimiento anticiclónico.

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Estos estados tendrán un fin de semana con lluvias

Aunque la primavera ya ha llegado oficialmente al país, eso no significa que sus efectos vayan a sentirse de forma inmediata. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que varios estados del centro, sur y sureste del país enfrenten lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

Según explicó el SMN, una vaguada en altura sobre el Golfo de México, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionarán precipitaciones fuertes, que podrían ir acompañadas de granizo y actividad eléctrica. En los siguientes estados se anticipan lluvias fuertes con 25 hasta 50 litros por metro cuadrado:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Por su parte, en los siguientes estados se esperan chubascos con hasta 25 litros por metro cuadrado:

Estado de México

Morelos

Veracruz

Tabasco

Hacia el domingo 22 de marzo, se habrán de presentar chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán. También se esperan lluvias el domingo en Estado de México, Morelos, Puebla.

Las lluvias aisladas habrán de afectar también la península de Yucatán.

Continuará onda de calor en estos estados de la República

En cambio, el norte y el occidente del país enfrentarán altas temperaturas ante una ola de calor producida por una circulación anticiclónica. Según el SMN, la ola de calor persistirá en los siguientes estados del norte, occidente y sur del país:

Sonora

Chihuahua, especialmente en el suroeste

Durango, en el noroeste y suroeste del estado

Sinaloa

Jalisco, especialmente en el centro de la entidad

Guerrero, en el centro y sur.

Por su parte, la actual onda de calor finalizará en los siguientes estados del occidente y sur del país:

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

La Ciudad de México amanecerá con frío el 21 de marzo

Para muchos chilangos, Ciudad de México honrará el dicho de “febrero loco y marzo otro poco”. Durante la mañana del 21 de marzo se esperan temperaturas bajas al sur de la capital.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan. Se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados entre las doce de la noche y las ocho de la mañana.

Además, se activó una alerta amarilla también por bajas temperaturas para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco. En estas zonas del sur y poniente de la capital habrá temperaturas de entre 4 y 6 grados hacia la mañana.

Aunque las temperaturas serán agradables el resto del fin de semana, los capitalinos deberán anticipar vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Además, podrán presentarse lluvias aisladas el domingo 22 de marzo. Por si fuera poco, el lunes la Ciudad de México inaugurará la semana con chubascos. Así empieza la primavera en la capital.

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