Fuga de Gas en Estufa Deja Dos Mujeres Muertas en Unidad Habitacional del IMSS en Álvaro Obregón

Dos mujeres murieron la mañana de hoy, sábado 21 de marzo tras registrarse una fuga de gas en una estufa al interior de un departamento ubicado en la Unidad Habitacional Santa Fe IMSS, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, los servicios de emergencia fueron alertados por vecinos de la zona, quienes percibieron un fuerte olor a gas proveniente de uno de los inmuebles. Al arribar al sitio, los vulcanos ingresaron al departamento señalado, donde detectaron una alta concentración de gas acumulado.

Durante la inspección, los bomberos localizaron a dos personas sin vida al interior del domicilio. Hasta el momento, no se ha informado la identidad de las víctimas, ni si presentaban signos visibles de intoxicación o algún otro tipo de lesión.

Al lugar también acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes procedieron a acordonar la zona para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y evitar riesgos para los habitantes de la unidad habitacional.

Investigan origen de la fuga de gas

Posteriormente, personal de servicios periciales fue solicitado para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan determinar con precisión las causas del fallecimiento.

En tanto, los bomberos continúan con la revisión de las instalaciones de gas del inmueble para identificar el origen de la fuga y descartar riesgos adicionales en departamentos aledaños.

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