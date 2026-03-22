Mujeres Bienestar: ¿Quiénes NO pueden recibir el apoyo de 3,100 pesos?

El programa Pensión Mujeres Bienestar busca reconocer el trabajo de cuidado de las mujeres y brindarles autonomía económica. Sin embargo, al ser un programa con ciertas reglas de operación, no todas las mexicanas son candidatas para recibir este pago bimestral de 3,100 pesos.

Si estás pensando en registrarte o quieres saber por qué algunas solicitudes son rechazadas, en N+ te explicamos quiénes quedan fuera del programa según las normativas vigentes.

Video: Pensión IMSS: ¿Cómo le Hago para Incrementar mi Pago por Jubilación?

Noticia relacionada: ¿Cómo Abrir una Cuenta de Ahorro en el Banco del Bienestar con 50 pesos? Requisitos y Pasos

¿Quiénes NO pueden recibir el apoyo de 3,100 pesos?

El criterio más estricto es la edad. Pues no pueden recibir el apoyo de 3,100 pesos las mujeres menores de 60 años y aquellas que ya tengan 65 años o más.

Pero es importante señalar que al cumplir los 65 años, las beneficiarias dejan de pertenecer a este programa para ser transferidas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, donde el monto es superior.

La Secretaría del Bienestar establece que este apoyo es exclusivo para quienes habitan dentro del territorio nacional.

Por lo que ciudadanas mexicanas que vivan de forma permanente en el extranjero no pueden recibir el apoyo de 3,100 pesos. Para mantener la ayuda económica, es indispensable contar con un comprobante de domicilio en México no mayor a seis meses.

Noticia relacionada: Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿Cómo Cobrar mi Dinero en Cajeros sin Pagar Comisión?

¿Presentar documentación incompleta o inconsistente me excluye del apoyo de 3,100 pesos?

El registro requiere una validación de identidad por lo que el sistema rechaza automáticamente a quienes no presenten:

CURP vigente.

Identificación oficial.

Acta de nacimiento.

Si cumples con los requisitos (tener entre 60 y 64 años y vivir en México), además de presentar toda la documentación, la Secretaría del Bienestar recomienda verificar tu estatus a través de la Línea del Bienestar (800 639 4264) o acudiendo al módulo más cercano a tu domicilio con tu folio de registro.

¿Qué otros factores evitan que mujeres reciban el apoyo de 3,100 pesos?

En ciertos casos de validación socioeconómica, el programa prioriza a mujeres en situación de pobreza o vulnerabilidad.

De esta manera, mujeres que ya cuentan con ingresos altos por cargos públicos activos pueden ser dadas de baja tras el cruce de datos.

Además, el Gobierno de México prohíbe que una persona reciba dos apoyos destinados al mismo fin económico.

Por lo que mujeres que ya estén inscritas en otros programas de pensión estatal o federal que cubran las mismas necesidades básicas, no pueden recibir el apoyo económico, a menos que las reglas de operación locales permitan la compatibilidad.

Historias relacionadas:

CH