¿Cómo Saber si Fui Aceptado en Apoyo Bienestar 2026 para Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años?

Hoy abrió el registro a la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años que entrega 3,300 pesos bimestrales a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y para que no te quedes sin recibir este apoyo, en N+ te explicamos cómo saber si tu inscripción fue aceptada en 2026.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México el registro a la Pensión para Personas con Discapacidad estará abierto del 23 al 29 de marzo de este año, por lo que en una nota previa ya te dimos a conocer qué letras y apellidos se registran por fecha.

Además de explicarte cuáles son los requisitos que debes presentar en el Módulo del Bienestar para completar tu registro. Recuerda que hay un documento que es fundamental y obligatorio para poder ser acreedor a este apoyo por 3,300 pesos y aquí te detallamos las condiciones que debe cumplir.

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¿Cómo saber si fui aceptado al Apoyo Bienestar de 3,300 pesos?

Si bien el registro está abierto en todo el país, la modalidad depende del estado donde te encuentres. Mientras que en algunas entidades se hace de los 0-29 años, al menos en 24 estados el periodo está abierto de los 0 a 64 años de edad.

Así, una vez que has acudido a alguno de los Módulos del Bienestar habilitados para hacer el registro, debes seguir los siguientes pasos para comprobar que tu afiliación se hizo correctamente.

Recuerda que lo primero que debes esperar es el periodo de entrega de tarjetas del Bienestar, dado que será a través de este medio por el que cobrarás el apoyo económico.

Así verificas estatus en la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad

Existen distintas formas de comprobar si fuiste seleccionado a la Pensión del Bienestar para personas con discapacidad, ya sea por canales oficiales o consulta directa en el Banco del Bienestar.

1. Consulta el Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno de México, en la página web:

Para hacer tu consulta, entre a la página web: https://pub.bienestar.gob.mx/

Selecciona la opción "Programas para el Desarrollo" y da clic en Continuar

Selecciona el programa que te interesa, por ejemplo "Mejoramiento Urbano - PMU (INSUS) Regularización y Certeza Jurídica”

Da clic en "Descarga"

Allí aparecerán un archivo con formato CVS con los nombres de las personas beneficiarias y la fecha en la que se dieron de alta.

2. Atención Ciudadana de la Secretaría del Bienestar

También puedes hacer tu consulta con los funcionarios de la Secretaría del Bienestar, al seguir las siguientes instrucciones:

Acude al Módulo de Atención Ciudadana de CDMX de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Redes sociales o Línea del Bienestar

Además, puedes ponerte en contacto con las autoridades de la Secretaría del Bienestar vía comentarios de X o de Facebook.

O bien, puedes hacer contacto vía correo electrónico, al enviar tus preguntas a: demandasocial@bienestar.gob.mx

Además de llamar al 079, la línea gratuita del Gobierno de México

3. Banco del Bienestar

Otra de las opciones que puedes emplear para asegurar que estás entre los hombres y mujeres beneficiarios, se resuelve en el Banco del Bienestar.

Cuando tengas tu tarjeta de la Pensión, puedes hacer una consulta de saldo en el cajero automático, para corroborar que los 3,300 pesos del apoyo económico ye fueron depositados satisfactoriamente. Ten en cuenta que para hacer válida esta opción ya debes tener tu Tarjeta de la Pensión para Personas con Discapacidad.

Video: Como Dar de Baja Beneficiario Pension del Bienestar por Fallecimiento

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