Abre Registro a Pensión Bienestar que Entrega 3,300 Pesos a Personas con Discapacidad

Este lunes 23 de marzo de 2026 se inició el periodo de registro de la pensión para personas con alguna discapacidad en Tamaulipas, con fecha límite el 29 de marzo. Los registros se están llevando a cabo en el gimnasio de la Alberca Chávez en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

La asistencia se organiza de acuerdo con un calendario por letra de apellido, por lo que las autoridades recomiendan a los interesados verificar el día que les corresponde antes de acudir.

A partir de hoy y hasta el domingo 29 de marzo está abierto el registro a la Pensión para Personas con Discapacidad.



Acude con la documentación necesaria al módulo más cercano a tu domicilio en un horario de 10:00 a 16:00 horas. pic.twitter.com/5PgoiCyD6G — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) March 23, 2026

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Calendario Registro Pensión Personas con Discapacidad en Tamaulipas

Para quienes han comenzado a acudir en estos primeros días, el registro representa una oportunidad importante de contar con un ingreso económico que les permita apoyar en los gastos del hogar y hacer frente a los costos que muchas veces implica atender una discapacidad.

Damián Vadillo es uno de los beneficiarios que estuvo muy atento a la apertura del registro, informándose a través de redes sociales y portales web del gobierno para conocer con anticipación los requisitos necesarios.

"Que luego lo hagan, que no se esperen, que busquen en internet, en las páginas y en los canales oficiales la información necesaria y que vengan, que se acerquen y que puedan tener acceso a este apoyo", Damián Vadillo.

A, B, C Lunes 23 D, E, F, G, H Martes 24 I, J, K, L, M Miércoles 25 N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 26 S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 27 Todas las letras Sábado 28 y domingo 29

Serán los días sábado 28 y domingo 29 de marzo, cuando se atenderá a todas las letras con la intención de darle oportunidad a las personas que por alguna razón no acudieron el día del calendario que les correspondía.

🚨 ¡Ya puedes solicitar la #PensiónDiscapacidad! 👨🏽‍🦽



📅 Acude desde hoy y hasta el 29 de marzo, según la letra inicial de tu primer apellido.



Es necesario presentar un certificado de discapacidad permanente. Conoce aquí todos los requisitos: https://t.co/MmOPXDD7zZ pic.twitter.com/EvY7Nd3Qlj — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) March 23, 2026

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