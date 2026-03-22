¿Cuándo Cae Pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez? Calendario y Apellidos que Cobran Primero

A unos días de que se dé a conocer oficialmente el calendario de pago de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina correspondiente al mes de abril 2026, hay dudas de cuándo cae el depósito, pero antes de que esto suceda, te decimos quiénes son las y los beneficiarios que cobran primero, con la lista de apellidos.

La dispersión de este bimestre emociona, además, porque algunos becarios recibirán un pago doble, esto luego de que cerrara el registro a la Beca Rita Cetina Primaria, que otorgará un apoyo único anual de $2,500 pesos.

Video: Vence Plazo para Gestión Trámite Beca Rita Cetina Bienestar Marzo 2026

¿Cuándo cae el próximo pago de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) confirmó que, en el caso del apoyo para estudiantes de media superior, se retomarán los depósitos en el mes de abril, mientras que seguirá con normalidad la dispersión del apoyo universal para educación básica.

Es decir, en abril 2026 se realizarán los depósitos de las Becas Benito Juárez -con pago doble- y de la Beca Rita Cetina.

A pesar de que no se han dado a conocer las fechas, si siguen los procesos como lo han hecho regularmente, se espera que sea en los primeros días del mes que se lleve a cabo la difusión del calendario. En esta ocasión, como se cruzan las vacaciones de Semana Santa, que son días de descanso —aunque no son festivos oficiales— podría iniciar la dispersión el lunes 6 de abril 2026.

¿Qué apellidos cobran primero las Becas Bienestar en abril 2026?

Conforme se han realizado los calendarios tradicionalmente, estos se organizan en orden alfabético con la incial del primer apellido. Por ello, los beneficiarios que cobrarán primero son los que su apellido inicia con la letra A.

A continuación te compartimos algunos ejemplos con los apellidos más populares en México:

Álvarez

Aguilar

Alonso

Arias

Acosta

Alvarado

Andrada

Aranda

Aguirre

El orden que puede seguir el calendario de pago de las becas Benito Juárez y Rita Cetina puede ser el siguiente:

Día 1: A, B

Día 2: C

Día 3: D, E, F

Día 4: G

Día 5: H, I, J, K, L

Día 7: M

Día 8:N, Ñ, O, P, Q

Día 9: R

Día 10: S

Día 11: T, U, V, W, X, Y, Z

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