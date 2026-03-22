Calendario de Pagos Pensión Bienestar de 23 a 27 de Marzo: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran

Llegamos a la última semana de depósito, pero aún hay muchas personas que esperan con ansias su dinero y con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar por acabar, si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 23 al 27 de marzo 2026. Recuerda que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y las madres solteras trabajadoras.

Para redondear este mes, además de las fechas de pago también hay registro de la Pensión Bienestar de personas con discapacidad de 30 a 64 años, por eso en una nota ya te dejamos el calendario de inscripciones por letra, los requisitos y cómo ubicar tu Módulo de Bienestar, para que sepas dónde hacer tu trámite al apoyo de 3,300 pesos en marzo 2026.

Video: Descartan Supuesto Trámite Obligatorio para Pago de Pensión a Jubilados en 2026

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en marzo 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Ariadna Montiel Reyes, desde el 2 y hasta el próximo 26 marzo 2026 se va a realizar la dispersión del segundo depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Nota relacionada: Registro Pensión Bienestar 0-64 Años Inicia Mañana: ¿Dónde y Quién Pueden Pedir Apoyo de 3300?

Durante esos días, todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de marzo-abril 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 23 al 27 de marzo 2026: Lista de letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activa y a la mano, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana, a excepción del fin de semana y el viernes que ya no habrá pagos:

Letra R : Lunes 23 de marzo 2026.

: Lunes 23 de marzo 2026. Letra S : Martes 24 de marzo 2026.

: Martes 24 de marzo 2026. Letras T, U, V : Miércoles 25 de marzo 2026.

: Miércoles 25 de marzo 2026. Letras W, X, Y, Z : Jueves 26 de marzo 2026.

: Jueves 26 de marzo 2026. Viernes 27 de marzo 2026 ya no hay pagos, para entonces la dispersión habrá llegado a su fin.

Nota relacionada: Registro Abierto a Apoyo Para Mujeres 18 a 64 Años: Anuncian Cambios, Nuevos Requisitos y Fechas

Video: Cómo Dar de Baja Beneficiario Pensión del Bienestar por Fallecimiento

¿Cuánto pagan de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?

Para el mes de marzo y en cada dispersión que habrá de la Pensión Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos.

Historias recomendadas: