Calendario de Pagos Pensión Bienestar de 23 a 27 de Marzo: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran
Andrés Olmos N+
Termina el calendario con las fechas de pago Bienestar, por eso checa a qué adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años les depositan la pensión del 23 al 27 de marzo 2026
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Llegamos a la última semana de depósito, pero aún hay muchas personas que esperan con ansias su dinero y con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar por acabar, si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 23 al 27 de marzo 2026. Recuerda que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y las madres solteras trabajadoras.
Para redondear este mes, además de las fechas de pago también hay registro de la Pensión Bienestar de personas con discapacidad de 30 a 64 años, por eso en una nota ya te dejamos el calendario de inscripciones por letra, los requisitos y cómo ubicar tu Módulo de Bienestar, para que sepas dónde hacer tu trámite al apoyo de 3,300 pesos en marzo 2026.
¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en marzo 2026?
De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Ariadna Montiel Reyes, desde el 2 y hasta el próximo 26 marzo 2026 se va a realizar la dispersión del segundo depósito de las pensiones Bienestar de este año.
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Durante esos días, todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de marzo-abril 2026.
Calendario de pagos Pensión Bienestar del 23 al 27 de marzo 2026: Lista de letras
Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activa y a la mano, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana, a excepción del fin de semana y el viernes que ya no habrá pagos:
- Letra R: Lunes 23 de marzo 2026.
- Letra S: Martes 24 de marzo 2026.
- Letras T, U, V: Miércoles 25 de marzo 2026.
- Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.
- Viernes 27 de marzo 2026 ya no hay pagos, para entonces la dispersión habrá llegado a su fin.
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¿Cuánto pagan de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?
Para el mes de marzo y en cada dispersión que habrá de la Pensión Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos.
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