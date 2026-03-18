¿Cómo Registrarse a la Pensión Bienestar Para Personas con Discapacidad en Aguascalientes?
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La Pensión Bienestar Para Personas con Discapacidad entregará a los beneficiarios un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales
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En Aguascalientes, está por comenzar el registro a la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad. En N+ te damos todos los detalles.
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De acuerdo con autoridades, el registro comenzará el próximo 23 de marzo y culminará el 29. Asimismo, se realizará con basa a la inicial del primer apellido, quedando de la siguiente manera:
- Lunes 23: A, B, C
- Martes 24: D, E, F, G, H
- Miércoles 25: I, J, K, L, M
- Jueves 26: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 28: Todas las letras
- Domingo 29: Todas las letras
¿Qué necesito para registrarme a la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad?
Las y los interesados deben tener de 0 a 29 años, además necesitarán entregar una identificación oficial vigente, CURP con impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, certificado de discapacidad emitido por alguna Institución Pública de Salud y teléfono de contacto de celular y casa.
Los documentos deberán ser presentados en los Módulos de Bienestar de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Para más información se puede consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar.
Cabe mencionar que la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad entregará a los beneficiarios un apoyo bimestral de 3 mil 300 pesos.
Luis Ángel Álvarez / N+
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