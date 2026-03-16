Así Avanza la Investigación Sobre la Presunta Red de Prostitución en Bar de Aguascalientes
El bar quedó clausurado y continúa bajo investigación; activistas ya se han pronunciado y piden esclarecer el caso
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, confirmó que fueron rescatadas cuatro menores en el bar donde descubrieron una presunta red de prostitución en el estado.
Gonzalo Pérez Zúñiga, titular de la corporación, descartó que hayan recibido reportes sobre el lugar y que el presunto implicado, Homero ‘N’, tenga antecedentes.
“A lo que tengo entendido creo que son tres o cuatro jovencitas, pero es lo que tenemos de información”, dijo Gonzalo Pérez Zúñiga, Secretario de Seguridad Pública Aguascalientes
Además, confirmó que se mantienen operativos de seguridad en conjunto con la Fiscalía e incluso con la Dirección de Reglamentos. Asimismo, garantizó que hay constante comunicación con propietarios de estos establecimientos, para que se reporte cualquier incidencia de manera inmediata.
“Tenemos comunicación con todos los antros de que alguna situación que se vea o llegue, una riña, una persona agresiva o una persona que quiera realizar algunas actividades, nos marca y vamos a estos establecimientos", agregó Gonzalo Pérez Zúñiga.
Activistas se pronuncian tras descubrimiento de la presunta red de prostitución
Por otra parte, activistas ya se han posicionado tras el descubrimiento de la presunta red de prostitución en el bar.
El Observatorio de Violencia Social y de Género expresó preocupación por lo ocurrido. La presidenta, Mariana Ávila, aseguró que las familias de las presuntas víctimas aún no tienen comunicación con sus hijas.
Además; a pesar de que hasta el momento solo hay un detenido relacionado con este caso, la activista considera que podría haber más involucrados.
