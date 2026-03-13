Búsqueda de Menor Desaparecida Destapa Presunta Red de Prostitución en Bar de Aguascalientes

En Aguascalientes, lo que comenzó con la búsqueda de una menor desaparecida, llevó a las autoridades a descubrir una presunta red de prostitución en un bar la capital.

Las autoridades iniciaron la búsqueda de una menor de 15 años, que desapareció en la capital, días después fue encontrada en el fraccionamiento Sendero de los Quetzales en San Francisco de los Romo, en compañía de un hombre de 49 años, de nombre Homero.

Noticia relacionada: Detienen a Maestro por Darle Dulces con Drogas a Alumnas de Secundaria en Quintana Roo

La menor señaló que era obligada a “trabajar” en el bar, en donde se descubrió que había otras 11 adolescentes atravesando por la misma situación.

Los vecinos reconocieron que en el lugar había jovencitas que presuntamente con engaños llegaron a trabajar al bar. “Tiene añales, y que bailan y cantan, de primero cuando se inauguró”.

Aseguran inmueble

Las autoridades desplegaron un operativo y el lugar quedó asegurado y se encuentra resguardado por la policía municipal.

El alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez, no quiso hablar sobre el tema, pero señaló que se llevan a cabo operativos de revisión en este tipo de lugares.

Noticia relacionada: ¿Cómo Va la Búsqueda de Luis Arturo, Alumno Desaparecido en Metro Tláhuac? Así la Investigación

“De nuestra parte, hay un operativo permanente, hay rotación de personal, también e incluso hay operativos que por lo mismo se realizan en conjunto, hay operativos que estamos realizando con la Guardia Nacional, con el Ejército, hay operativos sorpresa también que se realizan”.

La Fiscalía del estado informó que Homero 'N', el hombre encontrado con la menor fue vinculado a proceso por los delitos de sustracción de menores e incapaces, corrupción de menores, así como pornografía de personas menores de 18 años.

De las demás mujeres, que se presume fueron encontradas, se desconoce mayor información.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM