Abren Registro para Pensión de Personas con Discapacidad del Bienestar en Guadalajara

Autoridades federales anunciaron la apertura de un nuevo periodo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el cual se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo en todo el país.

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¿A qué personas va dirigido el programa de apoyo?

Este programa está dirigido a personas con discapacidad permanente y otorga un apoyo económico de 3 mil 300 pesos de manera bimestral, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida y garantizar el acceso a un ingreso básico.

¿Dónde realizar el registro?

El registro deberá realizarse de manera presencial en los módulos del Bienestar, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a domingo.

El calendario organizado por la letra inicial del apellido es el siguiente:

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29: Todas las letras

Entre los documentos que deberán presentar se encuentran:

Identificación oficial

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Certificado de discapacidad

Número telefónico de contacto

De manera paralela, continúa el pago correspondiente al bimestre marzo-abril para adultos mayores, el cual se realiza de forma escalonada según la letra del apellido. Los depósitos se efectúan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para ubicar el módulo correspondiente y consultar el calendario completo, las personas interesadas pueden ingresar a la página oficial https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

JDRV / N+

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