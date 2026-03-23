¿Cuándo se Deposita el Apoyo de Producción para el Bienestar 2026? Monto y Fecha de Próximo Pago

Si eres beneficiario del programa Producción para el Bienestar, esto te interesa. El próximo pago de 2026 está cerca, y en N+ te adelantamos cuándo se deposita el apoyo económico y cuál es el monto actualizado que recibirás.

Recuerda que para poder recibir este beneficio económico debiste completar el proceso de actualización de datos entre diciembre de 2026 y enero de este año, toda vez que se trata de un requisito obligatorio.

Este programa apoya preferentemente a personas productoras de granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal o miel de abeja. Y para que los productores puedan recibir el beneficio deben contar con superficies de 20 hectáreas en tierras de temporal, 5 hectáreas en riego o bien ser apicultores de 100 colmenas.

Aunque no es el único apoyo del Bienestar vigente. Esta semana se realiza el registro de hombres y mujeres de 30 a 64 años a la Pensión para Personas con Discapacidad, y además continúa el calendario de pagos de las distintas Pensiones del Bienestar.

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¿Cuándo se deposita el apoyo de Producción para Bienestar 2026?

Ahora bien, este apoyo de Producción para el Bienestar se entrega en una única ocasión en el año de forma directa. Y de acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México será durante el mes de abril cuando se haga el depósito a los beneficiarios.

Pero, ojo, porque sólo se entregará a aquellas personas que hayan actualizado su información en tiempo y forma. Tal y cómo se describió arriba.

Las fechas exactas de pago varían según el estado donde se ubiquen los beneficiarios, tal como ocurrió en años anteriores. Aunque en todos los casos podrán disponer de los recursos a través de su tarjeta del Banco del Bienestar.

De modo que quienes sean beneficiarios deben mantenerse atentos a la información de la Secretaría del Bienestar durante abril, para conocer los días exactos.

¿Cuánto paga el programa Producción para el Bienestar?

De acuerdo con la Reglas de Operación del programa Producción para el Bienestar 2026, el apoyo económico se entrega una única ocasión durante el año fiscal, es decir que son anuales.

Y el monto que reciben los beneficiarios queda de la siguiente manera en 2026:

Productores de cultivos prioritarios de temporal de hasta 3 mil hectáreas: 7 mil pesos

Productores de cultivos prioritarios de temporal con más de 3 y hasta 4 hectáreas: 8 mil pesos

Productores de cultivos prioritarios de temporal con más de 4 y hasta 8 hectáreas: 10 mil pesos

Productores de cultivos prioritarios de riego con hasta 5 hectáreas : 7 mil pesos

Productores de café, cacao, caña de azúcar, nopal de hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego, o de miel de abeja o hasta 100 colmenas: 7,300 pesos

Productores de cultivos prioritarios de temporal con más de 8 y hasta 20 hectáreas: 1,200 por hectárea.

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Ten en cuenta que el monto máximo a recibir por persona beneficiaria es de 24 mil pesos.

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