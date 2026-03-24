¿Semana Santa Es Descanso Obligatorio? Quiénes Tienen 17, 7 y 4 Días de Vacaciones en 2026

Millones de estudiantes y trabajadores mexicanos ya se preparan para disfrutar de un nuevo periodo de vacaciones, sin embargo una de las dudas principales es si la Semana Santa es descanso obligatorio o si durante los días santos se debe laborar en 2026.

Por ello, acá te explicamos quiénes tienen 17, 7 y 4 días de vacaciones de acuerdo con lo que se estipula en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en los calendarios escolares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿Cuándo es la Semana Santa 2026?

Oficialmente, la Semana Santa 2026 comienza el 29 de marzo y concluye el domingo 5 de abril, fechas con un profundo significado para los católicos y en las que se realizan diferentes actividades para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto se celebra cada día:

Domingo de Ramos - 29 de marzo, celebra la entrada de Jesús a Jerusalén aclamado por la multitud.

- 29 de marzo, celebra la entrada de Jesús a Jerusalén aclamado por la multitud. Lunes Santo - 30 de marzo, recuerda la unción de Jesús en la Casa de Lázaro.

- 30 de marzo, recuerda la unción de Jesús en la Casa de Lázaro. Martes Santo - 31 de marzo, es la fecha en la que Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas.

- 31 de marzo, es la fecha en la que Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas. Miércoles Santo - 1 de abril, marca el final de la Cuaresma y comienzo de la preparación hacia la Pascua.

- 1 de abril, marca el final de la Cuaresma y comienzo de la preparación hacia la Pascua. Jueves Santo - 2 de abril, tiene lugar la Última Cena y el lavatorio de pies.

- 2 de abril, tiene lugar la Última Cena y el lavatorio de pies. Viernes Santo - 3 de abril, ocurre la Pasión, crucifixión y Muerte de Jesús.

- 3 de abril, ocurre la Pasión, crucifixión y Muerte de Jesús. Sábado Santo - 4 de abril, se espera la sepultura de Jesús.

- 4 de abril, se espera la sepultura de Jesús. Domingo de Resurrección - 5 de abril, es el día en que Jesús vence a la muerte y se eleva al cielo.

Video. ¿Cuándo Inician Vacaciones de Semana Santa en Escuelas de Nivel Básico?

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¿Los días de Semana Santa son descanso obligatorio?

Los días de descanso obligatorio están estipulados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y son aquellos que no son laborables, de ahí que las personas que deban trabajar en estas fechas deben recibir una compensación económica.

Sin embargo, pese a la importancia de la religión católica en México, los días santos no están considerados como feriados oficiales por la LFT 2026, aunque los calendarios escolares sí los contemplan como días de vacaciones.

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Cabe señalar que aunque la Semana Santa no es descanso obligatorio, algunas empresas y dependencias suelen otorgar a sus trabajadores el Jueves y Viernes Santo como días libres, además del sábado y domingo.

Sin embargo, aquellos trabajadores que deban laborar en estos días no tendrán un pago doble ni triple por prestar sus servicios y solo cobrarán su sueldo diario, debido a que no está estipulado en la Ley.

¿Quiénes tienen 17, 7 y 4 días de vacaciones de Semana Santa 2026?

Los afortunados que tendrán más vacaciones en Semana Santa 2026 son los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, con 17 días libres, pues podrán descansar desde este viernes 27 de marzo hasta el 12 de abril.

Esto debido a que este viernes se realizará el Consejo Técnico Escolar (CTE) de marzo 2026, de tal manera, que ya no tendrán que acudir a sus escuelas hasta el regreso a clases que será el lunes 13 de abril 2026.

Los alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) también contarán con un largo periodo de vacaciones de Semana Santa, ya que estarán descansando desde el 30 de marzo y hasta el 12 de abril, regresando a clases el lunes 13 del mismo mes.

Por otra parte, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrán menos vacaciones de Semana Santa, con 7 días libres, ya que descansarán del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

En el caso de los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) solo tendrán el jueves, viernes y sábado santo como descansos obligatorios, por lo cual, juntándolo con el domingo, tendrán un periodo vacacional de solo cuatro días libres.

Mismo caso que el de los trabajadores mexicanos que en caso de que su empresa o dependencia les otorgue como fechas libres el jueves, viernes y sábado santo, tendrán un periodo de vacaciones de cuatro días.

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