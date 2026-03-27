PC Emite Alerta Especial por Lluvias del Frente Frío 42: ¿Cuándo y Dónde Lloverá en Veracruz?

Según datos del pronóstico meteorológico emitido por las autoridades de Protección de Civil del estado, para los siguientes días en Veracruz. Se esperan contrastes en las condiciones del tiempo en el territorio. Este viernes 27 de marzo predominará ambiente templado en montañas y cálido en las llanuras y costas. El viento se prevé que sea del este y noreste moderado de 20 a 30 km/h en la costa, con algunas rachas y probables lluvias así como tormentas aisladas especialmente en horas de la tarde o noche sobre regiones montañosas y zona sur.

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Se dio a conocer que para este fin de semana se prevé que el frente frío No. 42 se interne sobre el norte y noreste del Golfo de México y apoyará el fortalecimiento de una vaguada con eje sobre el suroeste del mismo Golfo, la masa fría de origen polar que acompaña a este sistema frontal, se internara también al noreste y este del país.

La unión de estos dos sistemas generarán el aumento en el potencial para lluvias y algunas tormentas aisladas, estas últimas especialmente sobre regiones de montaña del norte-centro de la entidad y cuencas del sur de la entidad veracruzana. Se contempla que el viento se fije del Norte y Noreste con rachas de 40 a 55 km/h en la costa central y sur, menores en la norte, oleaje de 1.0 a 2.0 metros cercano al litoral y ligero descenso de temperatura.

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Pronostican condiciones favorables para lluvias y chubascos en Veracruz

Las condiciones favorables para lluvias, chubascos y tormentas podrían persistir a inicios de la próxima semana, con tendencia a disminuir a partir del jueves 09. Periodo en el cual, el viento se contempla sea del Sureste, Este y Noreste con rachas frescas a moderadas y el ambiente diurno de templado a relativamente cálido, con noches-madrugadas frescas a frías y probables heladas ligeras al amanecer en zonas de mayor elevación de la entidad.

Las autoridades en materia de Protección Civil exhortan a la ciudadanía a consultar el Aviso Especial y atender las indicaciones de las autoridades oficiales. Además de extremar las medidas de precaución pertinentes para evitar sufrir algún accidente por las cuestiones que estas lluvias puedan generar.

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