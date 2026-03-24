Nuevo Frente Frío 42 en México ¿Cuándo Llega y Dónde Bajará la Temperatura?

Un nuevo frente frío, el número 42, se aproxima a México. Te decimos cuándo llega y dónde bajará más la temperatura.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que actualmente una vaguada en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en:

Puebla, Veracruz y Oaxaca.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, además de la península de Yucatán.

Por otro lado, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.

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¿Cuándo llega el frente frío 42 y en dónde bajará la temperatura?

La Conagua prevé que durante el proximo viernes, 27 de marzo, el nuevo frente frío 42 ingresará sobre el norte de la República Mexicana, propiciando viento con rachas de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región.

Indicó que a partir del sábado, 28 de marzo, la masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

Los estado donde más bajara la temperatura son:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes en: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán.

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Con información de N+

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