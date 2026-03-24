Pronóstico del Tiempo MARTES 24 de Marzo de 2026: Hará Calor en la Mayor Parte del País

Para este martes 24 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, además de la península de Yucatán.

Por otro lado, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.

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Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sonora (centro y este), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango (noroeste), Coahuila (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y Estado de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

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Con información de Conagua

ICM