Hombre Muere Durante Ataque Armado en Comedor de Moloacán; Tres Personas Más Resultaron Heridas

Una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas se registró durante la madrugada de este sábado 28 de marzo, debido a un hecho violento ocurrido en el municipio de Moloacán, localizado en la zona sur del estado de Veracruz.

Se dio a conocer que como saldo de este ataque armado un hombre perdió la vida y otras tres personas más resultaron lesionadas durante la madrugada de este sábado en la localidad de Nuevo Teapa, perteneciente al municipio de Moloacán, al sur del estado.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos anteriormente descritos ocurrieron en un comedor ubicado en las inmediaciones de la carretera en Nuevo Teapa, lugar hasta donde llegaron sujetos desconocidos para abrir fuego de manera directa a los hombres que se encontraban cenando en el lugar.

Según lo informado, las otras personas que resultaron lesionadas en este ataque armado se fueron del lugar sin recibir ningún tipo de atención médica. Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, así como la Policía Estatal y de Moloacán, para realizar el acordonamiento del área.

Los datos obtenidos en el lugar señalan que, tras este ataque armado, se localizaron alrededor de 22 casquillos percutidos, los cuales estaban en el suelo, cerca del comedor localizado en las inmediaciones de la carretera en Nuevo Teapa, perteneciente al municipio de Moloacán, al sur del estado de Veracruz.

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Otro ataque armado se registró en Nogales, Veracruz

Un hecho de violencia ocurrido en la avenida Pemex del municipio de Nogales, Veracruz, se reportó la tarde de este miércoles 18 de marzo, donde, según lo informado, una persona habría perdido la vida, por lo cual se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas.

Según la información recabada, sujetos armados habrían privado de la vida a una persona de sexo masculino disparándole con un arma de fuego durante la tarde de este miércoles en la avenida Pemex del municipio de Nogales, a la altura de los límites con Ciudad Mendoza.

Se dio a conocer que en el sitio se encontraba un triciclo en el que presuntamente el hombre se trasladaba al momento de registrarse el ataque que terminó por quitarle la vida. Asimismo, se informó que la víctima hallada en el lugar vestía pantalón azul marino, así como una playera de color negro.

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