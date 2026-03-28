Aseguran Ocho Caninos tras Cateo en Inmueble de Coatzacoalcos, Veracruz

En el municipio de Coatzacoalcos, localizado al sur del estado de Veracruz, durante la tarde de este sábado 28 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que, en atención a una denuncia ciudadana, se llevó a cabo un cateo autorizado por un juez en la colonia Punta del Mar, en la zona poniente de la ciudad.

Según lo informado, a través de fiscales, peritos y policías ministeriales en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y autoridades municipales, la FGE llevó a cabo el operativo en el que fueron asegurados varios canes.

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De acuerdo con la información emitida, durante la diligencia, se aseguraron por lo menos ocho caninos en condiciones de maltrato animal, los mismos que fueron puestos bajo el resguardo del centro de control animal.

Cabe resaltar que la dependencia puntualizó que, por la probable comisión de dichos actos, las investigaciones continuarán su curso a fin de establecer la responsabilidad de quien o quienes resulten responsables y llevarlos ante la justicia.

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Por presuntos delitos contra la salud en Veracruz, la FGE vincula a proceso a cinco personas

El pasado viernes 27 de marzo, se informó acerca de la detención y vinculación a proceso de cinco personas, así como el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas tras un operativo realizado en un inmueble en la ciudad de Veracruz.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, donde fueron detenidos en flagrancia Anselmo “N”, Irving “N”, Lizbeth Karina “N”, Isabel “N” y Cristian “N”. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 21 de marzo de este año; sin embargo, la vinculación se realizó el pasado viernes 27 del mismo mes.

De acuerdo con lo informado, durante el operativo fueron encontradas sustancias ilícitas, las cuales fueron aseguradas para que fueran integradas a la carpeta de investigación en el proceso penal 101/2026. Se informó que también se les vincula con posibles actos de invasión de predios en el municipio de Veracruz.

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