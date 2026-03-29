Colocan Bandera Roja en Playas de Coatzacoalcos por Frente Frío Número 42 en Veracruz

Derivado de las condiciones climáticas adversas que prevalecen en la costa por la entrada del Frente Frío Número 42, en las playas de Coatzacoalcos fue colocada la bandera roja, que marca la advertencia de estrictamente prohibido ingresar al mar.

Durante el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, se exhortó tanto a la población como a los turistas a extremar precauciones en la zona de playas. Se mencionó que las condiciones actuales representan un riesgo extremo debido a que se prevé un oleaje fuerte, así como intensas corrientes.

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Las autoridades señalaron que el mar no es seguro en este momento, por lo que se pidió a todos los visitantes respetar las indicaciones emitidas por parte del personal de Protección Civil y Bomberos, así como a mantenerse atentos a cualquier actualización en sitios oficiales.

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¿Cuáles son las condiciones climatológicas por el Frente Frío 42?

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, se dio a conocer que se prevé que el frente frío n.º 42 se internará sobre el norte y noreste del golfo de México para este fin de semana. La masa fría de origen polar que acompaña a este sistema frontal se internará también en el noreste y este del país.

Dichos eventos apoyarán el fortalecimiento de una vaguada con eje sobre el suroeste del mismo golfo. Debido a esto, se contempla que el viento se fije del norte y noreste con rachas de 40 a 55 km/h en la costa central y sur, menores en la norte, oleaje de 1.0 a 2.0 metros cercano al litoral y ligero descenso de temperatura.

Asimismo, estos sistemas también ocasionarán el aumento en el potencial para lluvias y algunas tormentas aisladas, estas últimas especialmente sobre regiones de montaña del norte-centro de la entidad y cuencas del sur de la entidad veracruzana.

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