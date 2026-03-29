Este es el Estado de Salud de los Bomberos que Cayeron a un Barranco en su Camión en Veracruz

Durante este fin de semana se dio a conocer que ya fueron dados de alta algunos elementos del cuerpo de bomberos que fueron hospitalizados tras el accidente ocurrido en el municipio de Coetzala; sin embargo, se informó que aún dos personas más continúan recibiendo atención médica.

Las dos personas que permanecen en el centro hospitalario fueron identificadas como Víctor Galán Ramírez, de 32 años, con domicilio en Córdoba, quien permanece en el hospital regional de Río Blanco debido a que presenta un esguince cervical, contusión de neumotórax y fractura de mandíbula.

La otra persona que continúa internada es Hilario Rojas Contreras, de 66 años, con domicilio conocido en la localidad de La Toma, perteneciente al municipio de Amatlán, quien resultó más lesionado, ya que presenta una fractura expuesta en el brazo izquierdo, así como fractura de cráneo, contusión de neumotórax, fractura de pierna izquierda y esguince cervical.

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¿Cómo ocurrió el accidente que dejó un muerto y seis bomberos heridos?

El pasado viernes 27 de marzo, se registró un accidente en el municipio de Coetzala, localizado en la región montañosa del estado de Veracruz, donde seis bomberos cayeron a un barranco cuando viajaban en la zona serrana a bordo de un camión propiedad de este cuerpo de rescate de Amatlán.

El accidente ocurrió cuando el camión de bomberos presuntamente se quedó sin frenos en la carretera que va de Coetzala hacia Zongolica a la altura del entronque hacia Coetzapotitla. En su trayecto, la unidad chocó un coche del ayuntamiento de Coetzala y arrolló a un brigadista de Protección Civil de ese municipio, quien murió casi al instante en el lugar.

Video: Accidente Deja Seis Personas Lesionadas y un Muerto en Coetzala

Autoridades arribaron al lugar donde se registró el percance; posteriormente, la zona fue acordonada por elementos de corporaciones policiales y cerrada por varias horas en tanto se realizaban las diligencias correspondientes.

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