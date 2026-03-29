Tortuga es Rescatada en Playa de Alvarado; Presentaba Rastros de Hidrocarburo

Durante el transcurso de este fin de semana, habitantes de un fraccionamiento en la zona de la Riviera Veracruzana, localizada en el municipio de Boca del Río, reportaron el hallazgo de una tortuga de la especie “verde” viva con rastros de hidrocarburo.

El hallazgo se realizó en la playa de la zona en donde comúnmente estos ejemplares marinos arriban a desovar. Los habitantes, a través de las redes sociales, comenzaron a pedir ayuda, la reportaron a las autoridades y les pidieron trasladarla hasta las instalaciones del Aquarium de Veracruz.

Horas más tarde, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informó a través de sus redes sociales que la tortuga fue atendida en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) y, posteriormente, se realizó la limpieza del ejemplar hallado.

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Pelícano con rastros de hidrocarburo es hallado en playa Salina

Las cámaras de N+ fueron testigos del hallazgo de otra ave en la playa Salinas durante la tarde de este jueves 26 de marzo. Dicha playa pertenece al municipio de Alvarado, Veracruz. Según lo informado, el ejemplar hallado fue un pelícano, el cual arribó a la zona y se le vio cubierto de restos de hidrocarburo.

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Un experto en cuidado de animales informó que el ave presentaba una posible lesión en el ala, pues la tenía rota. Minutos más tarde, un elemento municipal de Alvarado acudió al lugar donde se registró el hallazgo para llevarse al pelícano manchado de crudo y trasladarlo a las instalaciones de Aquarium de Veracruz.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud actual del ejemplar, pues no se han brindado detalles acerca de su condición de manera oficial.

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