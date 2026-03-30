Hallan Cría de Tortuga Marina Sin Vida y con Rastros de Hidrocarburo en una Playa de Alvarado

Durante el transcurso de este lunes 30 de marzo, se reportó el hallazgo de otra especie marina sin vida en una de las playas de la zona conocida como "Los Barrancones", junto a Las Barrancas del municipio de Alvarado, Veracruz. De acuerdo con los reportes, se trata de una cría de tortuga muerta con manchas de hidrocarburo.

Los restos de hidrocarburos incluso se podían percibir en el caparazón del ejemplar marino, el cual se encontraba tirado sobre la arena. Hasta el momento, no se ha emitido ningún tipo de reporte por parte de las autoridades acerca del hallazgo de este ejemplar.

En el lugar donde se encontró la tortuga, también se encontró un jurel, que es un tipo de pez, el cual, al momento de ser encontrado sin vida, según pobladores podría tener hasta seis kilogramos de peso. Los habitantes del lugar indican que no descartan que la muerte de estas especies esté relacionado con el derrame de hidrocarburo ocurrido a casi un mes en las costas de Veracruz.

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