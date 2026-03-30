Joven Muere en Hospital de Río Blanco; Fue Golpeado por Sujetos Desconocidos en Atzacan

Durante el transcurso de las primeras horas de este lunes 30 de marzo, se dio a conocer que un joven de 19 años perdió la vida mientras se encontraba en el hospital regional del municipio de Río Blanco tras ser víctima de un hecho violento.

De acuerdo con lo informado, el joven fue golpeado por sujetos la noche del pasado domingo 29 de marzo en la localidad de Dos Ríos, la cual es perteneciente al municipio de Atzacan, localizado en la región de las grandes montañas de la entidad veracruzana.

El hecho violento ocasionó una intensa movilización por parte de las corporaciones policiacas, así como de elementos de emergencias para socorrer al joven de 19 años identificado como Domingo "N", quien fue encontrado inconsciente y con lesiones graves tras ser víctima de una presunta agresión en dicha comunidad.

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Luego de recibir el reporte, elementos de rescate arribaron hasta el lugar de los hechos para brindarle la atención hospitalaria necesaria y, posteriormente, se comenzó a gestionar su traslado de manera urgente a un hospital de la zona.

Fue que horas después de ser ingresado al centro hospitalario, se informó que Domingo "N", de 19 años, habría perdido la vida debido a la gravedad de las lesiones que el joven presentaba. La fiscalía tomó conocimiento de los hechos e informó que ya se realizan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

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Asesinan a un joven y privan a otro de la libertad a otro en Poza Rica, Veracruz

La mañana del pasado martes 24 de marzo, se registró una intensa movilización por parte de socorristas y distintas corporaciones de seguridad tras reportarse un hecho violento en el cual el saldo emitido fue de una persona sin vida en Poza Rica, municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

Según lo informado, el hecho ocurrió alrededor de las nueve de la mañana, en la zona de Rafael Buelna y Francisco Villa, sobre la calle Lucio Blanco, donde sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego con armas de grueso calibre en contra de la víctima.

El saldo reportado tras este hecho de violencia fue de una persona del sexo masculino sin vida, la cual habría sido privada de la vida dentro de su vehículo, el cual se encontraba en la colonia Revolución de dicho municipio localizado al norte del estado de Veracruz. También se reportó que otro joven que lo acompañaba fue privado de la libertad en el lugar de los hechos.

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