Ataque a Disparos Cerca de Escuela en Córdoba Deja un Hombre Muerto y Otro Herido

Un hombre identificado como Alberto C. de 32 años, empleado del área de limpia pública del ayuntamiento de la ciudad de Córdoba, Veracruz, fue asesinado a disparos cuando iba como copiloto en un automóvil particular de color vino.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 29 de marzo, cuando circulaba por la calle 39 de la colonia Paraíso acompañado de Roberto G. de 23 años aproximadamente, quien conducía el coche. Ambos fueron sorprendidos por sujetos a bordo de una motocicleta que dispararon en al menos 15 ocasiones contra ellos.

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Tras la agresión, se dieron a la fuga con rumbo desconocido y la unidad quedó en medio de la calle frente al plantel educativo del Cbtis 47. Posteriormente, Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al servicio siguiendo el protocolo de seguridad y confirmaron el deceso de Alberto.

Mientras tanto Roberto, fue herido en el hombro y en la mano izquierda, por lo que fue ingresado de emergencia al hospital general Córdoba - Yanga. En el lugar de los hechos, la zona fue acordonada por elementos de la policía municipal, estatal y por elementos de la Fiscalía regional quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Luego de que autoridades dieran fe del deceso del hombre, se procedió a trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

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Ataque armado en comedor de Moloacán deja un hombre muerto al sur de Veracruz

Se registró una intensa movilización durante la madrugada del pasado sábado 28 de marzo, en el municipio de Moloacán, en la zona sur del estado de Veracruz. Se derivó de un ataque armado, donde un hombre perdió la vida y otras tres personas más resultaron lesionadas.

Los hechos ocurrieron en un comedor ubicado en las inmediaciones de la carretera en Nuevo Teapa, zona a la que llegaron sujetos desconocidos para atacar a los hombres que se encontraban cenando en el lugar.

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