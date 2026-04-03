Tren Suburbano Sube Tarifas: ¿En Cuánto Queda Cada Viaje y a Partir de Cuánto?

Ferrocarriles Suburbanos informó que a partir de este domingo 5 de abril de 2026 la tarifa del servicio del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México tanto para viajes cortos como para largos.

Dicho ajuste tarifario previsto en el Título de Concesión del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) fue autorizado y registrado por parte de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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"El Tren Suburbano trabaja para mantener un servicio de primer nivel para sus pasajeros y continuar ofreciendo un transporte competitivo, rápido, seguro y de calidad", añadió Ferrocarriles Suburbanos en un comunicado.

Así queda la nueva tarifa

Con dicho incremento en las tarifas, el viaje corto y largo queda de la siguiente forma:

Viaje corto (de 0 a 12.89 kilómetros): pasa de 11 a 11.50.

Viaje largo (de 12.9 hasta 25.6 kilómetros): pasa de 25.50 a 26.50.

También se informa que el costo de la tarjeta de acceso se mantiene sin cambios, por lo que seguirá teniendo un precio de 18.00.

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