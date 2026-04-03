Choque de Camión de Transporte Público Deja 40 Lesionados en CDMX; Intentan Linchar a Conductor

El choque de un camión de pasajeros dejó al menos 40 personas lesionadas en inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México; los tripulantes trataron de linchar al conductor.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el camión circulaba sobre la avenida Rómulo O’Farrill, cuando perdió el control y se estrelló contra una estructura ubicada en un camellón.

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Por está razón, los servicios de emergencia se dirigieron hasta la zona ubicada en la colonia Progreso. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos y Protección Civil de CDMX, atendendieron a las personas lesiononadas.

Debido a que el camión de pasajeros iba lleno en su totalidad, incluso de pie, se registraron al menos 40 personas lesionadas. Por ello, se brindó atención oportuna para cada uno de ellos.

"Venía Jugando"; Choque de Camión de Transporte Público Deja 40 Lesionados en CDMX; Pasajeros Intentan Linchar al Chofer

¿Cómo ocurrió el choque del camión de pasajeros hoy?

Los afectados contaron a las autoridades que el accidente del camión de pasajeros ocurrió por falta de atención y exceso de velocidad por parte del conductor. Lo anterior, porque el operador “iba jugando y comiendo”, mientras platicaba con otros dos sujetos.

Una vez que perdió el control y se impactó contra una casa de madera, en la que presuntamente habita una persona en situación de calle, los acompañantes del chofer se dieron a la fuga.

“Venía super lleno de gente, venía jugando, venía comiendo, venía con otros dos fulanos, que no sabemos dónde quedaron, escaparon con el dinero del camión”, dijo a N+ la señora Saturnina, afectada.

El accidente del camión de transporte público provocó enojo entre los pasajeros, quienes se abalanzaron contra el operador para golpearlo con la intención de lincharlo, debido a que puso en riesgo la vida de todas las personas al estar jugando frente al volante.

Las autoridades aseguraron al chofer, quien será presentado ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica.

“Pido que por favor no lo suelten, que lo mantengan detenido y si tiene que ir al reclusorio que pague porque estoy segura que hasta drogado viene”, aseguró la pasajera.

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EPP