Balacera en Tepito Hoy: Ataque Armado Deja un Muerto en la Colonia Morelos en Viernes Santo CDMX

Una balacera en Tepito hoy 3 de abril de 2026 provocó la movilización de servicios de emergencias en la colonia Morelos en pleno Viernes Santo; hay un muerto.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cuando los servicios de emergencia fueron alertados por varias detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calle González Ortega y Díaz de León, justo en la zona comercial.

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Por está razón, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a verificar la situación y hallaron a dos personas lesionadas por impacto de bala. Lamentablemente, uno de ellos ya no contaba con signos vitales.

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¿Cómo ocurrió la balacera en Tepito hoy viernes santo?

Una vez que se confirmó la muerte de ese hombre, la zona fue acordonada para esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la finalidad de llevar a cabo las primeras indagatorias, así como el levantamiento del cuerpo.

La otra persona lesionada fue trasladada de urgencia hasta un hospital cercano por sus propios medios. En tanto, se realiza la revisión de las cámaras de seguridad del C5 para dar con los presuntos responsables.

Los testigos relataron que la balacera en Tepito hoy viernes santo, ocurrió cuando un grupo de personas convivía en la zona, cuando sujetos armados llegaron y sin mediar palabra abrieron fuego contra ellos. Las víctimas intentaron refugiarse en una vecindad cercana, pero uno de ellos no logró entrar al inmueble y murió en la calle.

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EPP