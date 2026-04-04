¿Cómo Va el Rescate de Mineros en Sinaloa? Avanza Estabilización Estructural de Mina Santa Fe

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este sábado 4 de abril 2026 que, como parte de las labores para rescatar a tres trabajadores en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, continúa la actividad para la estabilización del área donde ocurrió el incidente con la presa de jales, con el objetivo de generar condiciones de seguridad para que las brigadas avancen hacia la zona de búsqueda.

Luego de reunirse con familiares de los trabajadores atrapados, la autoridad federal detalló que se instalaron tres kilómetros de cable eléctrico para reforzar el bombeo de agua y de jales.

¿Cómo va el rescate de mineros en Sinaloa?

El Puesto de Mando Unificado informa que las labores para rescatar a tres trabajadores en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, continúan enfocadas en la estabilización del área donde ocurrió el incidente con la presa de jales, así como para el control de agua y jales (residuos mineros), con el objetivo de generar condiciones de seguridad para que las brigadas avancen hacia la zona de búsqueda.

En el punto del tapón del crucero, agregaron, se mantiene la limpieza de los jales y el proceso de sellado mecánico. Estos trabajos son para dar firmeza a la zona afectada y mitigar riesgos operativos.

De manera complementaria, se ejecutó el chifloneo en el techo, una técnica que utiliza agua o aire a presión para desprender rocas o material suelto.

"En este punto, tras limpiar el terreno, se realizaron barrenos (perforaciones especializadas en la roca) para colocar anclas de soporte e iniciar el armado del muro de concreto que reforzará la estructura. Asimismo, se instalaron tres kilómetros de cableado eléctrico, para instalar bombas que refuercen la extracción de agua y jales", añadió la CNPC.

Afirmaron que el esfuerzo interinstitucional se mantiene sin interrupciones, priorizando la seguridad técnica para llegar al objetivo del rescate.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) la Secretaría de Marina (SEMAR), la de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes trabajan en conjunto con el personal del Gobierno del estado de Sinaloa y brigadas de rescate provenientes de otros estados y de diversas compañías mineras.

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