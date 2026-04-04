Trump Reitera Ultimátum a Irán por Estrecho de Ormuz: "48 Horas para que el Infierno Reine"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este sábado su amenaza en contra de Irán por el bloqueo del estrecho de Ormuz, asegurando que si en 48 horas no llegaban a un acuerdo con su gobierno o abrían el paso, desataría el "infierno" sobre ellos.

A través de su red, Truth Social, el mandatario reiteró su ultimátum de 10 días para llegar a un trato y afirmó que "el tiempo se acaba".

"Recuerde cuando le di a Irán diez días para HACER UN TRATO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se acaba: faltan 48 horas para que el infierno reine sobre ellos. ¡Gloria a DIOS!", escribió en su red social.

Estas amenazas llegan horas después de que los bombardeos de Israel e Irán alcanzaran un complejo petroquímico en la provincia de Juzestán, al suroeste de Irán, dejando cinco heridos.

Video: Trump Da 48 Horas a Irán o Desatará "Infierno" por Estrecho de Ormuz

Amenazas de Trump no son nuevas

Desde el pasado 26 de marzo, el presidente Donald Trump decidió postergar nuevamente el cumplimiento de sus amenazas de destruir las centrales energéticas de Irán en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica.

Trump anunció que aplazaba una posible acción debido a que las conversaciones para poner fin al conflicto van “muy bien”, a pesar del hecho de que Irán insiste públicamente en que no está negociando con la Casa Blanca una propuesta de 15 puntos que le fue entregada por intermediarios paquistaníes. El mandatario estadounidense aseguró que Teherán había solicitado el periodo de gracia.

“Pidieron siete (días)”, comentó Trump al programa “The Five” de Fox News Channel poco después de anunciar en redes sociales que le daría a Irán hasta el 6 de abril para reabrir el estrecho. “Y yo dije: ‘Les voy a dar 10’”.

Trump dio a conocer su decisión el pasado 27 de marzo poco después del cierre de una nueva jornada accidentada en Wall Street, donde los precios de las acciones registraron su caída más pronunciada desde el inicio de la guerra con Irán. El S&P 500 bajó 1,7%, el Promedio Industrial Dow Jones cedió 469 puntos, o el 1%, y el compuesto Nasdaq se desplomó un 2,4% para ubicarse más del 10% por debajo de su máximo histórico, establecido a comienzos de este año.

Posteriormente, el 2 de abril, durante un discurso a la nación, el mandatario amenazó con atacar a Irán hasta "devolverlos a la Edad de Piedra".

"Vamos a golpearlos con mucha fuerza durante las próximas dos o tres semanas. Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, donde pertenecen".

Trump lanzó el sábado 21 de marzo de 2026 su primera amenaza de bombardear las instalaciones energéticas iraníes —y casi de inmediato empezó a titubear.

En su amenaza inicial, le dio a Teherán 48 horas para reabrir el estrecho, cuyo cierre ha sofocado a los mercados petroleros globales. Pero dio marcha atrás el lunes,después de una brusca fluctuación en los mercados asiáticos, y señaló que le daría a Irán cinco días adicionales. Volvió a extender el plazo el jueves ante la inestabilidad de los mercados.

¿Qué pasó con el estrecho de Ormuz?

Desde marzo, Irán ha cerrado el estrecho a embarcaciones que considera vinculadas al esfuerzo bélico de Estados Unidos e Israel, pero deja pasar a cuentagotas a otros buques. Durante una reunión de gabinete, Trump dijo el jueves que Irán está dejando pasar a algunos buques petroleros como muestra de buena voluntad para las conversaciones.

Jasem Mohamed al-Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, un bloque de seis naciones árabes, afirmó que Irán cobra por el paso seguro.

Lloyd’s List Intelligence calificó la medida como un “régimen de ‘cabina de peaje de facto’”, asegurando que al menos dos embarcaciones han pagado en yuanes, la moneda china.

El control de Teherán sobre el estrecho y los implacables ataques a la infraestructura energética del Golfo Pérsico han disparado más del 40% el precio del crudo Brent, referente internacional, desde el inicio de la guerra.

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