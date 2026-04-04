EUA e Israel Atacan Complejo Petroquímico y Zona Cercana a Planta Nuclear de Bushehr, en Irán
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Medios iraníes informaron que los misiles alcanzaron un centro petroquímico en la provincia de Juzestán, al suroeste del país; mientras que el ataque cerca de la central nuclear dejó un muerto
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Los bombardeos de Estados Unidos e Israel alcanzaron un complejo petroquímico en la provincia de Juzestán, al suroeste de Irán, dejando cinco heridos.
Medios iraníes, como la agencia de noticias Fars, señalaron que hubo varias explosiones en la Zona Petroquímica de Mahshahr, según el vicegobernador de la citada provincia.
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Fars precisó que el "ataque israeloestadounidense en Mahshahr" afectó a varias empresas de la zona; mientras que la agencia Tasnim señaló que se desconoce de momento el alcance de los daños.
Central nuclear de Bushehr
La agencia estatal iraní Irna informó que una persona murió tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, en la zona de la planta nuclear de Bushehr, al sur del país.
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El medio señaló que el bombardeo dejó a un guardia de seguridad muerto y daños a un edificio, pero no hubo afectaciones a las instalaciones de la central.
"Un proyectil impactó en una zona cercana a la central nuclear de Bushehr, en el suroeste", publicó el medio estatal, en medio de las hostilidades en ese lugar del Medio Oriente.
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Con información de AFP y AP
ICM