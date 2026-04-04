Siguen Acciones para Rescate de Mineros en Sinaloa; Avanza la Instalación de Cableado Eléctrico

La noche de este viernes 3 de abril la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que siguen las acciones coordinadas en la mina Santa Fe para el rescate de los trabajadores atrapados desde el 25 de marzo.

Indicó que personal de la CNPC realizó un recorrido de verificación al interior, mientras personal de la mina, CFE, Secretaría de Marina y la Defensa avanza en la instalación de cableado eléctrico para fortalecer los trabajos en el lugar.

La mina sigue inundada, lo que ha impedido a las brigadas de rescate llegar al sitio donde, se presume, se encuentran los mineros.

Previamente se explicó que se estaban distribuyendo a 300 metros lineales de profundidad, en los túneles de la mina, 2 kilómetros y medio de cable que permitan trabajar a las bombas eléctricas de succión.

En tanto, especialistas en ingeniería de minas y en electricidad realizan maniobras para evitar nuevos desplazamientos y garantizar la estabilidad de la mina.

En los trabajos de rescate de los mineros atrapados participan elementos de las secretarías de la Defensa y de Marina; la Coordinación Nacional de Protección Civil; la Comisión Federal de Electricidad; autoridades de Sinaloa y brigadas especializadas de rescate de otros estados.

Video: Rescatistas Redoblan Esfuerzos para Liberar a Trabajadores Atrapados en Mina Santa Fe, en Sinaloa

Accidente

En el municipio de El Rosario, Sinaloa , el 25 de marzo de 2026 se registró un accidente en la mina Santa Fe .

, el se registró un en la . El hecho ocurrió en la zona de jales , es decir, el sitio donde se depositan las sobras de lo que se extrae en la mina.

, es decir, el sitio donde se depositan las sobras de lo que se extrae en la mina. Cuatro trabajadores quedaron atrapados .

. El 30 de marzo, uno de los mineros fue localizado con vida y en buen estado, por lo que ya está con su familia.

y en buen estado, por lo que ya está con su familia. Elementos de varias dependencias iniciaron un operativo de rescate para encontrar a los otros tres trabajadores.



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Con información de Coordinación Nacional de Protección Civil

LECQ