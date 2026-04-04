Paro Nacional de Transportistas: Estados Afectados por el Megabloqueo del Lunes 6 de Abril

Si tus vacaciones de Semana Santa terminan este fin de semana y planeas regresar a casa o al trabajo el próximo 6 de abril, toma precauciones, porque diversas carreteras del país podrían verse afectadas por el Paro Nacional de Transportistas y organizaciones campesinas.

La movilización es convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM). El dirigente de la ANTAC, David Estévez Gamboa, explicó que la fecha fue elegida de forma deliberada para no interferir con los días de mayor afluencia vacacional, aunque sí impactará el retorno de miles de viajeros.

De acuerdo con los organizadores, el paro responde a problemáticas persistentes como robos al transporte de carga, desapariciones, homicidios y cobros ilegales en carreteras. También denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de autoridades de distintos niveles de gobierno, situación que, afirma, incrementa los riesgos para transportistas y productores del campo.

Noticia relacionada: Horario del Paro Nacional de Transportistas: Megabloqueo Colapsará Vialidades tras Semana Santa

Paro Nacional de Transportistas: Estados Afectados

Se prevé que las afectaciones, que iniciarán a las 7:00 de la mañana, incluyan bloqueos intermitentes, reducción de carriles y protestas en puntos estratégicos. Entre las vías que podrían registrar complicaciones destacan las autopistas México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Pachuca, consideradas de las más transitadas del país.

Además, el paro tendría presencia en 20 estados como Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México y Veracruz. También se anticipan afectaciones en cruces fronterizos clave en entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Baja California.

Autoridades federales han llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y considerar rutas alternas. Si tienes previsto viajar ese día, se recomienda salir con anticipación, revisar condiciones del tráfico en tiempo real y prever posibles retrasos, ya que el paro podría generar complicaciones importantes en la movilidad a nivel nacional.

Paro Nacional de Transportistas y Agricultores afectará 20 estados mañana

Historias recomendadas: