Mineros Atrapados en Sinaloa: Sheinbaum Da Detalles de los Trabajos de Rescate

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes, 30 de marzo de 2026, que el rescate de los mineros atrapados en la mina Santa Fe en Rosario, Sinaloa, continúan.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum detalló que se rescató un minero con vida y continúan los trabajos para el rescate de los tres faltantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que autoridades indicaron que los trabajos de rescate han sido constantes para dar con los mineros atrapados en la mina Santa Fe en Sinaloa. pic.twitter.com/lXRmbQ7qwX — NMás (@nmas) March 30, 2026

"Sí, afortunadamente en Sinaloa esta mina ha habido un trabajo constante, está ahí Laura Velázquez desde el primer momento; el gobernador también ha estado ahí, y un trabajo constante para poder rescatar a los mineros, son cuatro mineros los que todavía permanecían atrapados y ayer se rescató un minero con vida, está bien y se sigue el trabajo de rescate", destacó la mandataria.

Ingenieros de CFE ayudan en rescate de mineros atrapados

La Titular del Ejecutivo Federal explicó que llegaron ingenieros de Comisión Federal de Electricidad (CFE) que han estado ayudando en la mina de Pasta de Conchos, “que se han vuelto especialistas en ingeniería minera para poder ver cómo pueden seguir ayudando”.

“Afortunadamente, fíjense, casi 1 semana y el minero estaba con vida y a ojalá podamos encontrar a los otros tres mineros en buenas condiciones”, dijo la presidenta y detalló que los mineros están a más de 350 metros de profundidad.

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Con información de N+

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