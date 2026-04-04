¿Qué Pasó en Alcaldía Iztacalco? Reportan que Coche Quedó Destruido en Canal de Río Churubusco

Se reportó una intensa movilización de servicios de emergencia la mañana de este sábado en la alcaldía Iztacalco. Un fuerte accidente vial dejó completamente destruida la parte delantera de un coche color gris.

El incidente se reportó en el cruce de la avenida Canal de Río Churubusco y calle 5, en la colonia Agrícola Pantitlán.

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¿Qué pasó en la alcaldía Iztacalco?

De acuerdo con las primeras imágenes, se pudo observar un SUV compacto con la mitad delantera destrozada, mientras elementos de emergencia laboran para mover la unidad de la avenida y atención médica a la persona que viajaba en el vehículo.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que sus elementos tomaron conocimiento y coordinaron los servicios para dos personas que resultaron lesionadas, tras una camioneta que chocó contra un tráiler, en la colonia agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

En el sitio se entrevistaron con un hombre de 32 años de edad, conductor del tráiler color amarillo, quien dijo que, al estar circulando por la zona, una camioneta color gris chocó con su unidad, por lo que los oficiales solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos que llegaron al lugar, diagnosticaron a una mujer de 28 años con una fractura de cúbito y radio del brazo derecha y trauma abdominal, así como a un masculino de 32 años de edad con fractura expuesta Tercio de radio de la mano derecha, por lo que ambos pasajeros de la camioneta, fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Para deslindar responsabilidades, los policías detuvieron a los dos conductores de 31 y de 32 de años, les leyeron sus derechos constitucionales y junto con los automotores los presentaron ante el agente del Ministerio Público.

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