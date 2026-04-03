Tres Personas Mueren tras Choque entre Taxi y Camioneta en el Camino Chinameca-Chacalapa

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y paramédicos se registró en un camino de la zona sur del estado de Veracruz tras ser reportado un percance automovilístico que dejó víctimas mortales, así como varios lesionados.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en el municipio de Chinameca, localizado en la zona sur del estado de Veracruz, específicamente en el camino Chinameca-Chacalapa, a la altura de la comunidad conocida como Taller Viejo.

De acuerdo con la información obtenida, en el accidente se vio involucrada una unidad de transporte público en su modalidad de taxi, el cual estaba marcado con el número económico 2216 del municipio de Minatitlán. Presuntamente, el vehículo de alquiler se habría impactado contra una camioneta.

Según los primeros reportes, el saldo que dejó este percance automovilístico registrado la tarde de este viernes es de al menos tres víctimas mortales y varias personas lesionadas. Lo que ocasionó la movilización por parte de cuerpos de auxilio.

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Al lugar donde se registraron los hechos arribaron elementos de Protección Civil, así como otras corporaciones de emergencia, quienes se encargaron de brindar auxilio a las personas lesionadas en el percance. Debido al siniestro, el camino tuvo que ser cerrado a la circulación mientras se llevaba a cabo el retiro de las unidades involucradas.

Hasta el momento, ni las personas que perdieron la vida ni las que terminaron lesionadas han sido identificadas y tampoco se ha dado a conocer su estado de salud. Debido al impacto, se registraron daños materiales cuantiosos.

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Turistas terminan con lesiones al impactarse contra un taxi en Veracruz

Un percance vial en la zona centro de la ciudad de Veracruz, donde se vio involucrado un grupo de turistas, se registró durante la tarde de este viernes tres de abril, lo que originó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencias.

El choque se registró la mañana de este viernes sobre avenida Gómez Farías con Abasolo, localizadas en la colonia centro de la ciudad de Veracruz y, según lo reportado, el saldo de este accidente fue de dos mujeres y un hombre que resultaron lesionados.

Presuntamente, el conductor de un auto particular circulaba sobre Abasolo y cruzó la vialidad sin la debida precaución, sin llevar la preferencia, por lo que el taxi con número económico 7333 lo impactó en la parte del copiloto en ambas puertas.

En el vehículo particular se trasladaban turistas procedentes del estado de Tlaxcala, entre ellos dos niños; sin embargo, solo una mujer y el conductor tuvieron golpes leves, mientras que la mujer que viajaba en la parte trasera del taxi tuvo un fuerte golpe en la frente, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.

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