Identifican a Niña de 3 Años Herida en Accidente de Chalco; Familia Pide Apoyo Desde Venezuela

Ya fue identificada la niña de tres años que resultó lesionada en un accidente vial ocurrido en Chalco, Estado de México. Tras el fallecimiento de sus padres y su hermanito de cinco años, su familia solicita apoyo para poder trasladarse desde Venezuela y hacerse cargo de la menor.

La niña fue identificada como Kenderling Albianis, quien sufrió una fractura de pelvis y actualmente se encuentra hospitalizada en el hospital de Ixtapaluca, donde recibe atención médica.

Tragedia en Chalco: Familia Completa Viaja en Moto y Joven en Auto los Impacta; Muere Madre e Hijo de 5 Años

Jean Franco Blanco González, hermano de Kimberly, madre de la pequeña y una de las víctimas mortales, difundió un mensaje solicitando ayuda para viajar a México, reclamar los cuerpos de sus familiares y brindar apoyo a la menor.

En busca de apoyo

“Hago este video para pedirles el apoyo para que me den la oportunidad de reclamar los cuerpos y poder darles una merecida sepultura”, expresó.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió el pasado 2 de abril, cuando la familia, de origen venezolano, viajaba en una motocicleta de regreso a su domicilio. En el trayecto, fueron impactados por detrás por el conductor de un automóvil particular.

La familia tenía aproximadamente un año de haber llegado a Chalco, donde el padre había conseguido empleo en una empresa de grúas, además de contar con un departamento prestado para vivir.

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