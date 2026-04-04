¿Qué Pasó Hoy en la Avenida Central en Ecatepec Dirección a la CDMX?

Las intensas lluvias registradas recientemente han provocado severas inundaciones en la Avenida Central Carlos Hank González, en Ecatepec, específicamente a la altura del Anillo Periférico Río de los Remedios.

Tubería Rota Provocó Inundaciones en el Hospital La Raza en CDMX; Así Fueron las Afectaciones

El nivel del agua ha superado los 40 centímetros, lo que ha inmovilizado a la mayoría de los vehículos y ha generado un embotellamiento masivo.

Ruta de escape

Ante la magnitud del encharcamiento, muchos automovilistas han optado por atravesarse por el camellón buscando rutas alternas para escapar del tráfico. Esta situación afecta gravemente la movilidad de quienes se dirigen hacia la Ciudad de México.

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