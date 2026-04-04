Rescatan a Oficial de F-15 Estadounidense Derribado en Irán; Reportan Avión Atacado en Isfahan

Fuerzas Especiales de Estados Unidos rescataron vivo al segundo tripulante de un caza F-15 que fue derribado en Irán, confirmó la noche de este sábado 4 de abril el presidente Donald Trump, quien dijo que el coronel sufrió algunas heridas pero ahora se encuentra a salvo. Mientras que la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que una aeronave implicada en el operativo de búsqueda igual cayó.

"Compatriotas estadounidenses, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces en la historia del país, para uno de nuestros extraordinarios oficiales de tripulación, quien además es un coronel muy respetado, y me complace informarles que ahora está a salvo y fuera de peligro", publicó en su plataforma de Truth Social.

"Este valiente combatiente se encontraba detrás de las líneas enemigas, en las peligrosas montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros adversarios, que se acercaban cada vez más con el paso de las horas", agregó.

🚨“WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible Crew Office Members, who also happens to be a highly respected Colonel, and who I… pic.twitter.com/FNPWV6MPvA — The White House (@WhiteHouse) April 5, 2026

El mandatario presumió que en el operativo no hubo muertos del lado estadounidense.

El oficial de sistemas fue localizado tras una operación de búsqueda que comenzó ayer viernes 3 de abril, cuando el avión de guerra fue derribado en la república islámica.

Video: Irán Se Atribuye Ataque donde un Avión F-15 de la Fuerza Aérea de EUA fue Derribado.

Los dos tripulantes del F-15E Strike Eagle, el primero en ser derribado por fuego enemigo en la guerra que ya dura un mes, se eyectaron de la cabina el viernes después de que el ejército iraní atacara su avión.

El piloto fue rescatado rápidamente, pero el oficial de sistemas de armas no pudo ser localizado, lo que desencadenó una búsqueda urgente con importantes consecuencias para el presidente Trump y la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero.

"Esta es la primera vez que se recuerda en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en el corazón del territorio enemigo", enfatizó Trump.

Irán prometió una recompensa para cualquiera que entregara al "piloto enemigo".

Irán afirma que derribó avión durante rescate

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que un avión estadounidense involucrado en la misión de búsqueda también fue derribado, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

"Un avión enemigo estadounidense que buscaba al piloto de una nave de combate fue destruido por los combatientes del islam en la región sureña de Isfahan", publicó Tasnim citando a los guardianes.

Sin embargo, no se han dado mayores detalles desde Washington sobre estas últimas afirmaciones.

"Hace unos instantes, un avión de apoyo estadounidense C-130 fue destruido por fuego intenso de la unidad de fuerzas especiales de la policía en el sur de Isfahán", señaló la agencia IRNA citando al Comando de las Fuerzas del Orden de la República Islámica de Irán.

Trump dijo la semana pasada que Estados Unidos había "diezmado" a Irán y que terminaría la guerra "muy rápido".

Dos días después, el régimen derribó dos aviones militares de Estados Unidos, lo que mostró los peligros persistentes de la campaña de bombardeos y la capacidad de un ejército iraní debilitado para seguir contraatacando.

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Con información de Agencias

ASJ